Disenchantment | nuova serie animata per Matt Groening | sarà su Netflix

(Di mercoledì 23 maggio 2018)è lafirmatache vedremo presto su. Disincanto ha l’impronta del papà dei Simpson, rinomato autore che ha scelto di dedicarsi ad un nuovo progetto fantasy per adulti. Potremo assistere alle puntate diil prossimo 17 agosto 2018, quando verrà reso disponibile super tutti i fan italiani. Grazie ad una produzione di The ULULU Company, il nuovo show promette approfondimenti medievali esilaranti.(Disincanto), la trama La trama di(Disincanto in italiano, ndr) ci porta dritti nel regno medievale di Dreamland. Qui vive una principessa alcolizzata di nome Bean, al cui fianco troviamo due diversi amici. Da una parte abbiamo un elfo vivace che aiuta la Principessa nelle sue imprese, dall’altra il demone personale di nome Luci. Il trio originale dovrà fare i conti con diversi ...