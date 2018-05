Disabili | in Italia la solidarietà sostituisce i servizi Non possiamo accettarlo

Contratto governo - diritti dimenticati : eutanasia - ius soli e rimborsi nido solo agli italiani. C’è però un ministero Disabili : diritti civili dimenticati e politiche sociali ancora troppo timide. Per i primi neppure un cenno tra i punti del Contratto di governo tra 5 Stelle e Lega, che riesce a tenere ancora sepolte le leggi sull’eutanasia e quella sullo ius soli. È prevista, invece, una spesa fino a 17 miliardi di euro per le politiche della famiglia. È l’unica cifra messa nera su bianco, perché non vengono in alcun modo indicate le risorse con cui, ad esempio, ...

Ictus : in Italia 120mila nuovi casi ogni anno - 1 su 3 avrà gravi Disabilità : In Italia, l’Ictus colpisce circa 120mila persone ogni anno. È il più grande produttore di disabilità grave in tutti i paesi sviluppati, incluso il nostro, nonché la seconda causa di morte, con l’11,1% di decessi. Il 30% di questi 200mila hanno come conseguenza dei deficit motori, cognitivi o di linguaggio, e necessitano di trattamento riabilitativo. Circa il 50% dei pazienti che afferiscono alla riabilitazione neurologica sono infatti pazienti ...