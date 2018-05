Diritti tv | quel pasticciaccio brutto di via Rossellini | Malagò perde | Mediapro

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Fumata nera, come le facce di Giovannie Gaetano Miccichè, commissario e presidente della Lega calcio che ancora non riesce a decidere nulla. La Serie A non rompe definitivamente con, gli spagnoli che hanno vinto l’asta ma non hanno presentato le garanzie, e neppure torna con la coda fra le gambe da Sky, la pay-tv che sta facendo una guerra spietata a tutti gli altri competitor pur di mantenere l’esclusiva sul calcio italiano: itv del prossimo campionato sono in un limbo sempre più pericoloso, che mette a rischio tutto il sistema. Per uscire dallo stallo totale non sono bastate 9 ore di assemblea, spalmate su due giorni, e una notte di pressioni incrociate: la cordata pro Sky, che in Lega fa capo a Juventus e Roma e può contare sull’appoggio prezioso anche del numero uno del Coni, ha fatto di tutto per ottenere la risoluzione immediata del contratto con gli ...