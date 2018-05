Diritti tv | Mediapro ora valuta il versamento di 186 milioni alla Lega

Diritti tv : non passa il voto contro Mediapro - assemblea il 28 maggio : Milano - Altra fumata nera all'assemblea della Lega della Calcio di Serie A che era rimasta aperta da ieri per decidere sulla spinosa questione relativa ai Diritti televisivi per il triennio 2018-2021.

Diritti tv - quel pasticciaccio brutto di via Rossellini : Malagò perde - Mediapro all’angolo - Sky in agguato - povera Serie A : Fumata nera, come le facce di Giovanni Malagò e Gaetano Miccichè, commissario e presidente della Lega calcio che ancora non riesce a decidere nulla. La Serie A non rompe definitivamente con Mediapro, gli spagnoli che hanno vinto l’asta ma non hanno presentato le garanzie, e neppure torna con la coda fra le gambe da Sky, la pay-tv che sta facendo una guerra spietata a tutti gli altri competitor pur di mantenere l’esclusiva sul calcio italiano: i ...

Diritti tv non passa la risoluzione con Mediapro. Assemblea di Lega rinviata a lunedì : MILANO - Ancora caos sui Diritti tv: l'Assemblea della Lega di Serie A ha bocciato la delibera chiesta dal commissario Malagò sulla risoluzione del contratto con Mediapro. Solo 10 dei 15 club presenti ...

Diritti tv - Lega Serie A boccia risoluzione contratto con Mediapro/ Lunedì nuova assemblea : cosa succede ora : Diritti tv, Lega Serie A boccia risoluzione contratto con Mediapro: Lunedì nuova assemblea. cosa succede ora: dalla trattativa privata con Sky al rischio tribunale con gli spagnoli(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 11:35:00 GMT)

Diritti tv : non passa il voto contro Mediapro - assemblea rinviata : Fumata nera al termine dell'assemblea di Lega. Non passa la proposta di risoluzione del contratto con Mediapro: tutto rinviato a lunedì 28 maggio. L'articolo Diritti tv: non passa il voto contro Mediapro, assemblea rinviata è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti tv - la Lega ha votato ancora contro la risoluzione del contratto con Mediapro : La Lega Serie A, che è tornata a riunirsi questa mattina, ha votato ancora contro la risoluzione del contratto con Mediapro, alla luce di un parere Legale richiesto sull'inadempienza degli spagnoli: ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - MediaPro appesa ad un voto. Garanzie insufficientì ma stop non passa : È appeso a un voto il contratto fra la Lega Serie A e MediaPro, e stamani alle 8.15 i club si riuniranno per deliberare nuovamente sulla risoluzione del rapporto con gli spagnoli, che hanno vinto il bando per rivendere da intermediari i Diritti tv del campionato per oltre 3 miliardi nei prossimi 3 anni. È l'esito di una convulsa assemblea, che dopo oltre cinque ore e discussioni infuocate, ha effettuato due votazioni sui Diritti ...

Caos Diritti tv Mediapro si salva per un voto. Malagò 'Nuovo incontro con parere legale' : ... in questi anni difficili è sempre stato un punto di riferimento in Lega, stimatissimo anche all'estero e profondo conoscitore del mondo del calcio.

Diritti tv - domani nuovo voto in Lega : si decide sulla risoluzione con Mediapro : Giornata a dir poco imprevedibile in Lega di Serie A, dove lo scenario sui Diritti tv è cambiato più di una volta: alla fine, l'assemblea rimane aperta e si riaggiornerà domattina. domani infatti i ...

Diritti tv - la Lega conferma Mediapro : "Ma versino 186 milioni entro 48 ore" : Avanti con Mediapro, per ora. È la linea passata nell'assemblea della Lega Serie A. Sono state effettuate per ora due votazioni sui Diritti tv. Approvata con 14 voti su 17 una delibera in cui si ...

Diritti tv - la Lega di A per ora va avanti con Mediapro : ROMA - Non è un colpo di scena ma poco ci manca. Ci si aspettava la chiusura con Mediapro per poi aprire la trattativa con Sky, invece la Lega di A ha accettato la proposta degli spagnoli avanzata da ...

Mediapro sonda il fondo Elliott sui Diritti tv della Serie A : I colloqui non sarebbero destinati ad avere seguito, considerato l'impegno del fondo in altre importanti partite sul mercato italiano. L'articolo Mediapro sonda il fondo Elliott sui diritti tv della Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - oggi assemblea al bivio. Fidarsi o meno di MediaPro? : È atteso stamani a Milano il socio di Mediapro Jaume Roures, che incontrerà i club di Serie A, impegnati nel pomeriggio nell'assemblea chiamata a decidere se confermare la fiducia o dichiarare inadempiente il gruppo spagnolo che ha un contratto da oltre 3 miliardi di euro in 3 anni per rivendere i Diritti tv del campionato. Lo si apprende da fonti vicine a Mediapro che, anziché presentare la fideiussione da 1,2 miliardi di ...