Diritti tv | la Lega ha votato ancora contro la risoluzione del contratto con Mediapro

Calcio : ripresa assemblea Lega Serie A - oggi si decide su Diritti tv (2) : Milano, 23 mag. (AdnKronos) – Alla riunione, iniziata intorno alle 8.30, oltre al presidente della ‘Confidustria del Calcio’ Gaetano Miccichè e al commissario straordinario della Lega Giovanni Malagò, sono intervenuti gli esponenti di 16 club. E’ assente, al momento, la rappresentanza della Lazio. La Lega ieri aveva richiesto il parere Legale scritto del professor Toffoletto, incaricato di seguire la questione, ...

Calcio : ripresa assemblea Lega Serie A - oggi si decide su Diritti tv : Milano, 23 mag. (AdnKronos) – E’ ripresa questa mattina presto l’assemblea della Lega Serie A di Calcio nella sede milanese di via Rosellini. Al centro della discussione, stamane, la questione sui diritti tv: i 17 club della massima Serie – le tre squadre retrocesse non possono esprimersi sulla materia – dovranno decidere se accettare la proposta di Mediapro oppure interrompere il contratto con la società spagnola. ...

Caos Diritti tv Mediapro si salva per un voto. Malagò 'Nuovo incontro con parere legale' : ... in questi anni difficili è sempre stato un punto di riferimento in Lega, stimatissimo anche all'estero e profondo conoscitore del mondo del calcio.

Diritti tv - domani nuovo voto in Lega : si decide sulla risoluzione con Mediapro : Giornata a dir poco imprevedibile in Lega di Serie A, dove lo scenario sui Diritti tv è cambiato più di una volta: alla fine, l'assemblea rimane aperta e si riaggiornerà domattina. domani infatti i ...

Diritti tv - la Lega conferma Mediapro : "Ma versino 186 milioni entro 48 ore" : Avanti con Mediapro, per ora. È la linea passata nell'assemblea della Lega Serie A. Sono state effettuate per ora due votazioni sui Diritti tv. Approvata con 14 voti su 17 una delibera in cui si ...

Diritti tv - la Lega di A per ora va avanti con Mediapro : ROMA - Non è un colpo di scena ma poco ci manca. Ci si aspettava la chiusura con Mediapro per poi aprire la trattativa con Sky, invece la Lega di A ha accettato la proposta degli spagnoli avanzata da ...

Milano - il Comune registra il figlio di due mamme. Sala : “Avanti coi Diritti”. Morelli (Lega) : “Un’assurdità” : “Milano è sempre stata alla testa del percorso sui diritti”. Lo ha dichiarato il sindaco di Milano, Beppe Sala, a proposito della registrazione all’anagrafe di un bambino con due mamme. “Abbiamo voluto esaminare bene le questioni, perché il tema non si esaurisce con la registrazione di un bambino di due mamme, ma ci sono anche bambini nati all’estero sui quali ci possono essere più dubbi. Milano va avanti anche ...

Il “contratto di governo” Lega-M5S è populismo penale che calpesta il diritto e i Diritti : Il contratto (che contratto non è) di Salvini e Di Maio propone un "sistema giustizia" più efficiente (senza spiegare come) ma anche criminalizzazioni generalizzate, pene più dure, licenza di uccidere sotto il nome di legittima difesa. È davvero accettabile negare principi giuridici con il pretesto della sovranità popolare?Continua a leggere

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Lega aspetta garanzie da MediaPro - niente fideiussione? : Con ogni probabilità MediaPro non presenterà entro martedì prossimo la fideiussione da 1,2 miliardi di euro alla Lega Serie A. Quel giorno l'assemblea dei club potrebbe però ricevere dagli spagnoli la proposta di un versamento di altri 200 milioni di euro (dopo i primi 50 più Iva già anticipati), con l'impegno di rendere visibile il patrimonio netto del gruppo non appena si completerà l'ingresso ...

Migranti - 10.000 a Napoli per Diritti - preoccupa governo Lega : Napoli - "Contribuiamo per il 10% al dell'Italia ma stanno formando un governo con la Lega, con un contratto che con ci considera, siamo preoccupati e spaventati". Mamadou Sy, senegalese, dal 2012 in ...

Juve - incontro per blindare Dybala. Diritti d'immagine - problema legale : incontro - Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport , infatti, la dirigenza bianconera ha in programma all'inizio della prossima settimana un incontro con Paulo Dybala e il suo agente, il ...

Diritti tv : sarà deserta l’assemblea di Lega : Andrà come previsto deserta l’assemblea della Lega Serie A di oggi, convocata una settimana fa al solo scopo di far scattare la maggioranza semplice per il rinnovo delle cariche in quella successiva, già programmata per il 22 maggio, giorno in cui scade il termine per la presentazione della fideiussione da parte di Mediapro. Quando mercoledì scorso il Tribunale di Milano ha confermato la sospensione del bando della società spagnola per i ...