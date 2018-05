DIRETTA U&D | Gemma ancora innamorata di Giorgio? Marco se ne va

Blastingnews

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Oggi, mercoledì 23 maggio, è andata in onda la prima parte del Trono Over di Uomini e Donne. La protagonista indiscussa èGalgani che si trova nel centro della polemica traManetti e. Ma le dichiarazioni diha davvero turbato la dama che vorrebbe conoscere il suo pensiero. Potete seguire la, qui su minuto per minuti. Uomini e Donne: Puntata trono over 23/05 15.45decide di chiudere la storia. Gianni e Tina trovano questo gesto troppo esagerato. Il cavaliere si alza all'improvviso e da un bacio a. I due ballano insieme 15.30 "Non si può cominciare una storia con un ricatto. Per andare avanti con, devo essere falsa, allora?" e decide di ascoltareManetti che non si siede al centro dello studio. "Il mio pensiero non andava contro di loro. Non c'è alcuna possibilità che io ritorni con" ha dichiarato il ...