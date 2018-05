DI MAIO O CONTE PREMIER? L' amministratore delegato di 2 soci non basta | ridateci un

Conte traballa - ipotesi Di MAIO premier e Giorgetti all'Economia. Mattarella prende tempo : Sembrava quasi fatta ma ora l'accordo tra Lega e M5s sul candidato premier e sulla squadra di governo sembra di nuovo prendere il largo. La rincorsa verso l'incarico al candidato giallo-verde...

Governo - Conte e Savona su graticola : ipotesi Di MAIO premier - no di Salvini : Nel caso in cui presidente del Consiglio e ministro dell'Economia saltassero, tutte le carte andrebbero rimescolate, dunque il Movimento tornerebbe a spingere per avere il suo candidato premier a ...

Mattarella prende tempo : frenata su Conte premier | Salvini : "Resta lui - no Di MAIO" : Il candidato premier di Lega e M5s è in bilico. Tra i 5Stelle rispunta la tentazione Di Maio a Palazzo Chigi. Ma Salvini non ci sta: conferma Conte, chiude al capo pentastellato, rilancia anche Savona all'Economia malgrado le obiezioni del Quirinale

Di MAIO difende Conte : no ripensamenti : 21.36 "Nessun ripensamento su Giuseppe Conte". Il capo politico del M5S, Di Maio, torna a precisare che Conte resta il candidato premier. E ribadisce: con la Lega siamo "allineati" sul suo nome. Respinge critiche e polemiche: "Quello che si sta facendo oggi è una azione inedita e inaudita di violenza che non ricordo" in precedenza. "Più questo accade verso una brava persona, più il nostro nome resta Conte". E ai cronisti che gli chiedono quali ...

Governo - Di MAIO : “Io premier? Il nome è Conte - con la Lega siamo allineati. Sul professore violenza inaudita” : “Sul nome di Conte siamo allineati con la Lega, non è in bilico. Quello a cui stiamo assistendo oggi è un’opera di piccionatura, una violenza inaudita nei suoi confronti. siamo con lui”. Così Luigi Di Maio, uscendo dalla Camera dei deputati, ha confermato il nome di Giuseppe Conte, dopo le voci sull’incarico in bilico, i tempi lunghi del Colle e l’ipotesi Di Maio rievocata. “Noi siamo pronti, quando si vuole ...

Governo - Bonafede (M5s) : “Nome resta Conte - noi seri”. Centinaio (Lega) : “Di MAIO premier? Non e` carnevale” : “Il nome di Conte reso pubblico soltanto per bruciarlo? No, lo confermiamo. Noi facciamo le cose sul serio, se lo abbiamo fatto è perché ci crediamo”. Così il deputato M5s Alfonso Bonafede, dopo i tempi lunghi del Colle, a proposito delle voci sull’incarico di Giuseppe Conte in bilico e l’ipotesi Di Maio tornata a rimbalzare. “Di Maio premier? Non è carnevale, il nostro nome resta Conte”, ha tagliato ...

Governo - rispunta Di MAIO premier Ma Salvini : il candidato resta Conte : All'incontro in una mensa tra i leader di M5S e Lega non era presente il professore di Firenze, al centro delle polemiche per il curriculum con troppe voci «sospette»

Governo - rispunta Di MAIO premier Ma Salvini : il candidato resta Conte : Una candidatura Di Maio avrebbe come possibile compensazione la designazione di Giancarlo Giorgetti, braccio destro di Matteo Salvini, al ministero dell'Economia. Soluzione, questa, che permetterebbe ...

Salvini : "Conte resta il candidato No a Di MAIO premier" : Per Giuseppe Conte questa è stata una giornata lunghissima. Il professore ha collezionato uno scivolone dietro l'altro sul suo curriculum. Da New York fino a Vienna smentiscono la sua "frequenza" ad alcuni corsi di aggiornamento negli atenei. I dubbi sul suo curriculum di fatto potrebbero pesare sulla sua corsa verso palazzo Chigi. È il candidato premier del Movimento Cinque Stelle e il suo nome è stato anche appoggiato dalla Lega. Ma dopo le ...

Dal curriculum di Conte all'alternativa Di MAIO. Di cosa parlare stasera a cena : Una cosa proprio non va bene nell'atteggiamento dei Cinque stelle rispetto agli infortuni giornalistici. Mai, ma proprio mai, una risposta nel merito, sempre, ma proprio sempre, attacchi personali a chi scrive, Contestazioni a presunti sistemi e a presunte manovre. Un problema col curriculum può cap