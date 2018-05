Di Maio dice che Giuseppe Conte rimane il loro candidato

Di Maio : Più del 94% dice sì al Governo del Cambiamento : "Più del 94% dice sì al Contratto per il Governo del Cambiamento": è un Luigi Di Maio entusiasta quello che diffonde i risultati del voto online sul programma di Governo.Votazione che sa di plebiscito e sulla cui validità garantisce l'associazione Rousseau. Su 44.796 votanti 42.274 hanno detto sì e 2.522 no. Di Maio ha commentato i risultati del voto online sul contratto di Governo M5s-Lega con un post sul Blog delle Stelle:C'è stata una ...

Salvini dice no a Di Maio premier : M5S punta su un prof : Né Salvini né Di Maio. Per coprire la casella di palazzo Chigi si dovrà attendere ancora. Forse sino a lunedì. Almeno così c'è da augurarsi visto che,...

Governo - Milly Carlucci : “Intesa Di Maio-Salvini? Lo dice l’oroscopo : cancro e pesci. Vanno d’accordo” : Per capire come andrà a finire tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, nell’eventuale prossimo Governo, Milly Carlucci, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, ricorre alle stelle: “Di Maio è del cancro, Salvini dei pesci. L’unione tra i due è positiva: il segno dei pesci è stimolato dalle proposte del cancro”. L'articolo Governo, Milly Carlucci: “Intesa Di Maio-Salvini? Lo dice l’oroscopo: cancro e pesci. ...

Salvini dice ‘no’ a possibilità Di Maio premier : Salvini: c’è ancora da lavorare sui nomi Roma – Di seguito le dichiarazioni di Matteo Salvini, arrivando a Montecitorio per un nuovo summit tra delegazione leghista e quella del M5S guidata da Luigi Di Maio. Luigi Di Maio premier è possibile? “No”. Sui nomi “c’è ancora da lavorare”, aggiunge. L'articolo Salvini dice ‘no’ a possibilità Di Maio premier proviene da RomaDailyNews.

M5s-Lega - Di Pietro : “Di Maio? Saccente. Dice che stanno scrivendo la storia - ma questa prima si fa e poi si scrive” : “Non posso accettare l’idea di uno che, come Di Maio, Dice: ‘Scriviamo la storia’. prima la si fa la storia e poi la si scrive. In più, sono gli altri che scrivono la storia su di te e su quel che fai. Non è che te la scrivi da solo su quel che farai. E’ una cosa che non ha né capo, né cosa. Quello di Di Maio è un atto di supponenza e di arroganza”. Sono le parole dell’ex magistrato Antonio Di Pietro, ...

Di Maio dice che «si sta scrivendo la storia» : E che quindi è normale che ci voglia un po' di tempo per le trattative con Salvini sul nuovo governo The post Di Maio dice che «si sta scrivendo la storia» appeared first on Il Post.

Meloni dice che Di Maio le ha chiesto di sostenerlo come presidente del Consiglio : In cambio aveva offerto a FdI di entrare nel governo: lei ha rifiutato, e il leader del M5S ha detto che ne rimarranno fuori perché «troppo di destra» The post Meloni dice che Di Maio le ha chiesto di sostenerlo come presidente del Consiglio appeared first on Il Post.

Vertice Di Maio-Meloni alla Camera. La presidente di Fdi : "Voleva che dicessi sì a lui come premier - ho detto no" : Giorgia dice no. La presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha incontrato Luigi Di Maio, ma di fronte all'ipotesi di portare il suo partito dentro la trattativa tra i 5 Stelle e la Lega per la formazione del governo, ha detto no. E il suo rifiuto è legato al fatto che il leader M5S ha rilanciato il suo nome per il ruolo di premier. "Ho ricevuto oggi, su sua richiesta, Luigi Di Maio. Nel corso dell'incontro ha chiesto il sostegno ...

Governo - che succede se Berlusconi "benedice" l'accordo tra Salvini e Di Maio : Assedio della Lega e dei forzisti filoSalviniani a Silvio Berlusconi che è restio a concedere l'appoggio esterno di Forza Italia ad un Governo retto da 5 stelle e Lega. Ma, raccontano fonti azzurre, il...

Governo - Gasparri a Giorgetti : “Di Maio ci dà dei mafiosi e dei ladri - faresti un’alleanza con chi dice queste cose?” : Un autoironico Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, chiede a Giancarlo Giorgetti, capogruppo della Lega alla Camera, come sia possibile fare un accordo di Governo “con chi ci dà dei mafiosi, dopo la sentenza sulla trattativa Stato-mafia, e ci considera pure un po’ ladri”. Il riferimento di Gasparri è a ciò che in più di un’occasione ha detto Di Maio su Silvio Berlusconi e sul partito di cui è leader. L'articolo ...

Di Maio dice no al governo tecnico : «Premier terzo con Lega - ma via Fi» : Così il capo politico dei Cinquestelle Luigi Di Maio ha rilasciato una lunga intervista a "1/2h In più" su Rai3. «Se l'obiettivo come abbiamo sempre detto è...

Di Maio dice no a Salvini : “Si voti il 24 giugno - Lega ha avuto la sua occasione” : Il Movimento 5 Stelle dirà di no all'offerta di Salvini di costituire un governo fino a dicembre e tornerà a chiedere a Mattarella di votare il 24 giugno, assieme alle amministrative.Continua a leggere

Di Maio dice no al Quirinale e vuole il voto. Grillo : 'Referendum sull'euro' : Chiusura totale del Movimento 5 stelle ad ogni ipotesi di governo non politico. 'Se si farà i partiti saranno stati traditori del popolo' dice di Maio. Grillo parla di 'colpo di stato alla rovescia' -