Di Maio | Conte resta candidato premier

Governo - Di Maio : 'Conte è e resta il candidato premier' : 'Conte è e resta assolutamente il candidato premier del Movimento 5 stelle e della Lega'. Lo dichiara il capo politico del M5S Luigi Di Maio.

Governo M5s-Lega - diretta – Di Maio : “Il candidato premier resta Conte”. La Lega : “Senza di lui sarebbe un bel problema” : Il nome del presidente designato, Giuseppe Conte, resta “in bilico“. Quello del possibile ministro dell’Economia, Paolo Savona, vero problema nella tensione tra M5s e Lega da una parte e Quirinale dall’altra, ma anche tra gli stessi due partiti che vogliono formare il Governo. Tanto che dopo le rassicurazioni dei parlamentari più vicini a Luigi Di Maio (Bonafede, Castelli, Paragone, Toninelli), oggi il fronte in difesa di ...

Conte scivola sul curriculum - Di Maio torna in pista ma è scontro su Savona : Di fronte al disco quasi rosso versus Savona, Salvini si è immediatamente irrigidito: 'Caro Luigi, vorrei ricordarti che questa scelta sull'Economia fa parte di un pacchetto complessivo. Se salta ...

Non si tratta soltanto di individuare il nome del presidente del Consiglio, ma anche di mettere a fuoco la sua funzione. Che è già cambiata rispetto al passato.

Di Maio difende Conte : no ripensamenti : 21.36 "Nessun ripensamento su Giuseppe Conte". Il capo politico del M5S, Di Maio, torna a precisare che Conte resta il candidato premier. E ribadisce: con la Lega siamo "allineati" sul suo nome. Respinge critiche e polemiche: "Quello che si sta facendo oggi è una azione inedita e inaudita di violenza che non ricordo" in precedenza. "Più questo accade verso una brava persona, più il nostro nome resta Conte". E ai cronisti che gli chiedono quali ...

Governo - Di Maio : “Io premier? Il nome è Conte - con la Lega siamo allineati. Sul professore violenza inaudita” : “Sul nome di Conte siamo allineati con la Lega, non è in bilico. Quello a cui stiamo assistendo oggi è un’opera di piccionatura, una violenza inaudita nei suoi confronti. siamo con lui”. Così Luigi Di Maio, uscendo dalla Camera dei deputati, ha confermato il nome di Giuseppe Conte, dopo le voci sull’incarico in bilico, i tempi lunghi del Colle e l’ipotesi Di Maio rievocata. “Noi siamo pronti, quando si vuole ...

Governo - Bonafede (M5s) : “Nome resta Conte - noi seri”. Centinaio (Lega) : “Di Maio premier? Non e` carnevale” : “Il nome di Conte reso pubblico soltanto per bruciarlo? No, lo confermiamo. Noi facciamo le cose sul serio, se lo abbiamo fatto è perché ci crediamo”. Così il deputato M5s Alfonso Bonafede, dopo i tempi lunghi del Colle, a proposito delle voci sull’incarico di Giuseppe Conte in bilico e l’ipotesi Di Maio tornata a rimbalzare. “Di Maio premier? Non è carnevale, il nostro nome resta Conte”, ha tagliato ...