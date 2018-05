Di Maio adesso gongola | Conte farà volare l' Italia

Ecco come si è evitata la rottura Di Maio voleva fare il premier Adesso tocca ai ministri : tutti i nomi : Governo Lega-M5S. rottura sfiorata in Zona Cesarini. Dopo "l'accordo fatto" di domenica, proprio sul nome dell'economista Giuseppe Conte e annunciato a Fiumicino da Matteo Salvini, lunedì mattina l'intesa Lega-M5S ha seriamente rischiato di saltare... Segui su affaritaliani.it

Di Maio adesso gongola : "Al governo ci saranno tante persone del M5s" : 'Non lo so se personalmente andrò a fare il presidente del Consiglio o entrerò nella squadra di governo ma sono tranquillo perché ho portato al governo il vero leader che è il programma'. Luigi Di ...

Adesso Salvini avverte Di Maio ?"Governo forte oppure si vota" : "A Bruxelles qualcuno minaccia, qualcuno ricatta, qualcuno manda messaggi indegni di un momento democratico e quindi o nasce un governo forte o, se come è possibile perchè siamo due forze diverse rimangono delle distanze su diversi temi, responsabilmente l'unica soluzione è restituire la parola agli italiani". Nel giorno dello scontro con la Commissione europea che per voce del vice presidente Valdis Dombrovskis ha chiesto all'Italia di ...

Di Maio al Colle : “Chiediamo altro tempo - per ora nessun nome”. Adesso tocca a Salvini : L’accordo per il premier è vicino ma ancora non c’è. Luigi Di Maio lo conferma dopo l’incontro con il capo dello Stato, Sergio Mattarella, al Quirinale. «Chiediamo qualche altro giorno di tempo per mettere a punto il contratto di governo. Sarà sul modello tedesco e verrà sottoposto agli iscritti» spiega. Ma Di Maio dice di non aver portato alcun n...

Travaglio adesso vuole dettare il programma anti-Cav a Di Maio : E il programma 'travaglino' ha come obiettivo il cavaliere: eliminare la sua presenza dalla scena politica. Il tutto con un decalogo che detta le linee da seguire ai grillini per indossare i panni ...

Beppe Grillo : “Referendum su Euro"/ La posizione di Di Maio e l'affondo di CasaPound : “Adesso basta” : Beppe Grillo, "referendum sull'Euro, l'Italia si esprima": replica di Renzi su Facebook, "M5s non ha numeri per il Governo e sbroccano. Orgoglioso di aver fermato accordo pericoloso"(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 19:12:00 GMT)

Di Maio adesso si appella a Salvini : 'Chiediamo il voto a giugno' : 'Tutti parlano di inserire un ballottaggio nella legge elettorale, ma il ballottaggio sono le prossime elezioni. Quindi, oggi dico a Salvini chiediamo insieme a di andare a votare e facciamo il ...

Adesso Di Maio fa la corte al Pd ?"Ecco i nostri punti in comune" : Luigi Di Maio Adesso fa la corte a Renzi e al Pd. Nell'attesa di capire quali saranno le mosse dell'ex premier, il capo politico del Movimento 5 Stelle con una lettera al Corriere fissa i punti della trattativa grillini-dem: "Lo studio del professor Della Cananea - afferma, tra l"altro, Di Maio - ha individuato i punti in comune tra il nostro programma e il loro e oggi vorrei passare in rassegna i principali e lanciare un appello: realizziamoli ...

Adesso Di Maio vuol mettere le mani sulle tv di Berlusconi : Ci risiamo con l'antiBerlusconismo. Il Movimento 5 Stelle non si smentisce e continua a vivere l'ossessione nei confronti di Silvio Berlusconi. Dopo i veti è la volta dell'oscurantismo. Di cosa? Delle tv del leader di Forza Italia. "Dovremmo lavorare sulla Rai ma anche sulle tv private. Fa specie che Berlusconi, con le sue tv, stia mandando delle velate minacce a Salvini e alla Lega. Mettiamo mano a questo conflitto che c'è nell'informazione ...

Salvini : adesso mani libere per il governo con Di Maio : Le pratiche di divorzio sono cominciate. Ma Matteo Salvini non vuole essere lui quello che rompe il sodalizio con Berlusconi, non intende finire 'massacrato' e bollato come 'il traditore'. 'Chi sta ...

Adesso Di Maio esclude anche Giorgia Meloni : Partita chiusa? Luigi Di Maio vuole i voti del centrodestra unito ma senza dare spazio né a Silvio Berlusconi né

Di Maio e Salvini volano nei sondaggi : i loro partiti adesso sommati arrivano al 55% : Lo stallo delle settimane post voto sembrano rafforzare i partiti vincitori, a discapito dei partiti che hanno raccolto meno preferenze. Secondo un sondaggio Ixé per Huffington Post Italia "il 4 marzo Lega e M5S sommati arrivavano al 50%, oggi sono al 55%; PD e Forza Italia insieme raggiungevano il 32,7% oggi non arrivano al 29%". Ma sale anche la fiducia verso i leader dei partiti più premiati durante l'ultima ...

