Di Battista | ' Colle non tema governo del cambiamento' | è polemica

Governo M5s-Lega - Di Battista : “Colle non abbia paura e rispetti volontà italiani”. Il Pd : “Minaccia gravissima - eversivo” : Una lunga, snervante attesa quella della salita al Colle di Giuseppe Conte, poi sciolta con la convocazione ufficiale fissata per le 17.30. Un’attesa durante la quale si sono susseguite dichiarazioni ottimistiche, durissime critiche per il curriculum del candidato scelto dai due leader per guidare il nuovo esecutivo giallo-verde, silenzi che hanno lasciato trapelare ansia e preoccupazione per le decisioni del Quirinale. Una tensione che è ...

Di Battista : “Salvini al Colle sembrava Dudù. Spero che abbia il coraggio di staccarsi da Berlusconi - forse non può” : “Salvini al Colle sembrava Dudù“. L’analisi del secondo giro di consultazioni per il M5s la fa Alessandro Di Battista. A margine del Festival del giornalismo di Perugia, dove è stato invitato per un dibattito, parla del discorso del centrodestra dopo il colloquio con Sergio Mattarella e paragona il leader del Carroccio al cane dell’ex Cavaliere. “Berlusconi parlava e lui muoveva la bocca”, dice l’ex ...