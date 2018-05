DELITTO PERFETTO Su Iris il film con Michael Douglas e Gwyneth Paltrow oggi | 23 maggio

Le regole del DELITTO PERFETTO rinnovata - Quantico cancellata : tutte le sorti degli show targati ABC : È tempo di bilanci per le serie targate ABC: come tutti gli altri network americani in questi giorni, anche "The Alphabet Network" ha fatto sapere quali dei suoi show rivedremo il prossimo anno, e quali invece no. Tra le case di produzione, ShondaLand è quella che può tirare più sospiri di sollievo in questo 2018: tutte le sue serie sono state rinnovate per una nuova stagione. Da Le regole del delitto perfetto, sulla quale c'erano in realtà ben ...

Le regole del DELITTO PERFETTO 5 ci sarà? L’annuncio sul futuro della serie ABC è imminente : La conferma sul futuro de Le regole del delitto perfetto 5 tarda ad arrivare: a differenza di altre serie ABC, come Grey's Anatomy prodotta dalla stessa società, la ShondaLand di Shonda Rhimes, per How To Get Away With Murder il rinnovo non è ancora arrivato nonostante siano passati quasi due mesi dalla messa in onda del finale di stagione negli Stati Uniti. Gli ascolti della quarta stagione non sono stati esaltanti, come d'altronde quelli ...

Matt McGorry de Le Regole del DELITTO PERFETTO arrestato a New York con gli attivisti di Black Lives Matter : Matt McGorry de Le Regole del Delitto Perfetto ha pagato caro il suo impegno sociale: la polizia newyorchese ha riferito che l'attore è stato arrestato durante una protesta del movimento Black Lives Matter a Manhattan. L'interprete di Asher in How to Get Away with Murder, la serie ABC in cui recita al fianco del premio Oscar Viola Davis, stava marciando con il gruppo di attivisti NYC Shut It Down, nella zona di Harlem a New York la notte del ...

Viola Davis come Annalise Keating contro la malagiustizia in attesa del rinnovo de Le regole del DELITTO perfetto : Viola Davis come Annalise Keating: l'attrice premio Oscar che nella serie Le regole del delitto perfetto interpreta la tormentata e combattiva penalista della Middleton University è impegnata proprio come il suo personaggio della serie ABC nel denunciare i mali della giustizia americana. Insieme al marito Julius Tennon, con cui ha fondato una casa di produzione, l'attrice ha presentato il suo nuovo progetto al Tribeca Film Festival 2018, ...

Ne Le regole del DELITTO PERFETTO 5 un nuovo crossover coi personaggi di Scandal dopo il finale di serie? : Scandal 7 si è congedata dal pubblico col finale dello scorso 19 aprile, ma non è da escludersi che ne Le regole del delitto perfetto 5 possano fare capolino alcuni dei suoi personaggi. Si tratterebbe di un secondo cross-over "postumo", dopo quello dello scorso marzo che che ha visto Olivia Pope (Kerry Washington) e Annalise Keating (Viola Davis) incontrarsi per portare la class action di quest'ultima davanti alla Corte Suprema. Con la ...

Finale di stagione per Le regole del DELITTO PERFETTO 4 su Fox il 24 aprile : la quinta stagione ci sarà? : È finalmente arrivato il momento del Finale di stagione de Le regole del delitto perfetto 4 su Fox: questa sera, martedì 24 aprile, tutti i nodi verranno al pettine per Annalise Keating e i suoi studenti. Proprio oggi sarà infatti proposto in prima visione per l'Italia l'ultimo dei quindici episodi che compongono la quarta stagione de Le regole del delitto perfetto, serie nota anche con il titolo originale di How to Get Away with Murder. Si ...

Ultimi appuntamenti con Le regole del DELITTO PERFETTO 4 su Fox prima del finale di stagione : trame del 17 e 24 aprile : È tutto pronto per un nuovo appuntamento con Le regole del delitto perfetto 4 su Fox: la serie con Viola Davis sarà in onda anche nella serata di questo martedì 17 aprile con un episodio ancora inedito in Italia. Trasmessa su Fox dallo scorso 13 marzo, la seconda metà della quarta stagione della serie, nota anche col titolo originale di How to Get Away with Murder, è ormai agli sgoccioli: quelli di stasera e della prossima settimana sono gli ...

Viola Davis de Le regole del DELITTO PERFETTO parla di femminilità e violenze sulle donne (video) : Viola Davis de Le regole del delitto perfetto non è mai stata una che le manda a dire sui temi che le stanno più a cuore: vincitrice di un Oscar, un Emmy e due Tony, l'abbiamo sempre vista menzionare nei suoi discorsi di ringraziamento le più scottanti problematiche sociali. La sua partecipazione al Women in the World Summit 2018, ospite di Tina Brown, non ha fatto eccezione: la Davis ha discusso in questa occasione argomenti di ogni genere, dal ...

Su Fox il crossover tra Scandal e Le regole del DELITTO PERFETTO : trama e programmazione del doppio episodio del 10 aprile : È arrivata anche in Italia la serata dell'attesissimo crossover tra Scandal e Le regole del delitto perfetto: nel corso di un memorabile doppio episodio, Olivia Pope e Annalise Keating uniranno le forze per portare all'attenzione della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America una class action che i fan di HTGAWM conosceranno ormai molto bene. Sebbene in Italia la settima stagione di Scandal sia ancora inedita, Fox proporrà nella serata di ...

«Scandal» e «Le regole del DELITTO perfetto» - com’è l’episodio crossover (spoiler) : È difficile immaginare uno spazio abbastanza grande da contenere (insieme) gli ego di Olivia Pope e Annalise Keating. Ma Shonda Rhimes l’ha creato. E funziona. Il tanto chiacchierato (doppio) episodio crossover delle regole del delitto perfetto e Scandal, intitolato Lahey v. Commonwealth of Pennsylvania e Allow me to introduce myself (in onda il 10 aprile su Fox alle 21 e alle 21:50), unisce le protagoniste più guerriere e carismatiche ...

Le regole del DELITTO PERFETTO 4 su Fox si prepara per il crossover con Scandal : trame episodi del 3 e 10 aprile : Torna anche stasera l'appuntamento settimanale con Le regole del delitto perfetto 4 su Fox: oggi, martedì 3 aprile, sarà proposto un nuovo episodio della quarta stagione della serie, al suo primo passaggio italiano. La puntata di stasera sarà la 4x12 intitolata "Gli chieda di Stella" ("Ask Him About Stella" in lingua originale): eccone la trama ufficiale tradotta in italiano. "Gli chieda di Stella - Annalise fa i conti con un problema ...

Le regole del DELITTO PERFETTO 5 riporterà insieme Michaela e Marcus? Pete Nowalk : ‘La loro storia non è finita’ : Attenzione! L'articolo contiene potenziali spoiler su Le regole del delitto perfetto 5: si sconsiglia la lettura a chi non voglia incappare in anticipazioni degli episodi della quarta stagione ancora inediti in Italia. Tra i plot twist più efferati di How to Get Away With Murder 4 c'è stata senza dubbio l'infedeltà di Michaela: mai avremmo pensato che, dopo aver apparentemente trovato la felicità con Asher, si sarebbe buttata senza indugi tra ...

Ne Le regole del DELITTO PERFETTO 4 su Fox entra in scena la madre di Laurel : trame del 27 marzo e 3 aprile : Negli Stati Uniti è da poco andato in onda il finale di stagione, ma in Italia continua la programmazione de Le regole del delitto perfetto 4 su Fox: la prima tv italiana della quarta stagione della serie proseguirà anche questa sera, martedì 27 marzo, con un nuovo episodio. Si tratta nello specifico del 4x11, intitolato "He's a Bad Father" in inglese e proposto in italiano con la traduzione letterale "Lui è un pessimo padre". Andato in onda ...

