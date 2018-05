DARK SOULS | REMASTERED disponibile da domani in Italia

In DARK SOULS : Remastered la Città Infame sarà un po' meno infame : La Città infame, come molti noi ricorderanno, era tristemente celebre per i drastici cali di frame rate che affliggevano le versioni PS3 e Xbox 360, senza lasciare scampo nemmeno al mal ottimizzato port su PC, rimembra Destructoid.Ebbene impossibile non domandarselo, lo avrete fatto senz'altro anche voi: come si comporta la Città infame in Dark Souls: Remastered?Bene, molto bene, a 60 FPS come tutto il resto del gioco. A dimostrarlo è un video ...

Il network test di DARK SOULS : Remastered è online - sarà disponibile fino alla mezzanotte : Con alcune ore di anticipo rispetto agli orari comunicati da Bandai Namco, i server del network test di Dark Souls: Remastered hanno cominciato ad accogliere oggi i giocatori ansiosi di provare questa riedizione del primo, storico capitolo della serie Dark Souls, che può essere giocato in anticipoIl network test, online già da alcune ore, permette di giocare la Remastered a coloro che avevano scaricato il client di questa versione di prova prima ...

DARK SOULS Remastered : Date e orari per il Network Test europeo : BANDAI NAMCO Entertainment Europe è lieta di annunciare il Network Test per Dark Souls: Remastered anche in Europa, i giocatori di Xbox One e PlayStation 4 potranno scoprire le insidiose terre di Lordran! Il Network Test su Nintendo Switch arriverà in seguito. Dark Souls Remastered: Arriva il Network Test

Annunciate le date dei network test di DARK SOULS Remastered per Xbox One e PS4 : From Software ha annunciato che i network test per Dark Souls Remastered inizieranno l'11 e 12 maggio.Come riporta Gematsu tali date sono state confermate soltanto per Giappone e Stati Uniti, il test sarà aperto a tutti e per poter giocare sarà necessario scaricare tramite Xbox Store e PlayStation Store il client gratuito Dark Souls Remastered network test. Al momento le fasce orarie confermate sono 19.00\22.00 in Giappone e per quanto ...

DARK SOULS REMASTERED : Bandai Namco annuncia le date del Network Test : Bandai Namco è lieta di annunciare che il Network Test di DARK SOULS REMASTERED, si terrà nei giorni 11 e 12 Maggio in Giappone e Nord America, mentre per l'Europa non è ancora stata comunicata la data, maggiori dettagli a seguire. DARK SOULS REMASTERED: Network Test in arrivo Come siamo stati abituati in passato, ...

DARK SOULS Remastered : quanto è migliorato rispetto al gioco originale? - analisi tecnica : Di tutte le remaster che hanno popolato il mercato negli ultimi tempi, quella di Dark Souls potrebbe essere la più attesa in assoluto. Si tratta di un'ottima occasione per rivisitare uno dei giochi più amati della scorsa generazione, usando le moderne tecnologie per migliorare incredibilmente l'impatto visivo e limare gli ormai noti problemi di prestazioni del titolo. Abbiamo già avuto un assaggio del porting per Nintendo Switch (almeno ...

DARK SOULS Remastered : un nuovo trailer ci mostra i boss che ci aspettano : Dark Souls Remastered arriverà a maggio, e From Software si assicura che l'interesse dei giocatori rimanga ben saldo pubblicando un nuovo trailer di gioco, riporta Gamespot, nel quale possiamo scorgere alcuni dei colossali bestioni che dovremo abbattere durante il nostro ritorno (o primo viaggio, perché no) a Lordran.Dark Souls è rinomato per il suo combat system nonchè stile di gioco e direzione artistica, caratteristiche le quali hanno ...

DARK SOULS Remastered : al via i preorder della versione digitale - importante sconto per i possessori della Prepare to Die Edition su PC : Bandai Namco ha annunciato oggi l'apertura dei preorder per la versione digitale di Dark Souls: Remastered, in uscita il prossimo 24 maggio su PS4 e Xbox One, il 25 maggio su PC via Steam e solo in estate su Nintendo Switch. Il publisher ha colto l'occasione per svelare i bonus dedicati a coloro che prenoteranno il gioco, confermando inoltre che i giocatori PC che già posseggono una copia di Dark Souls: Prepare to Die Edition su Steam ...

DARK SOULS 3 : in base al contenuto tagliato sembrerebbe che Pontiff Sulyvahn dovesse essere il boss finale : Il contenuto tagliato di un gioco, soprattutto quando si tratta di Dark Souls, offre sempre materiale interessante da dare in pasto agli appassionati di quella che è diventata una delle saghe action RPG più amate degli ultimi anni.Ebbene, come riporta PCgamer, l'utente Lance McDonald, dopo diversi mesi alla scoperta di contenuti tagliati da Bloodborne, ha deciso di dedicarsi a Dark Souls e a tutti i misteri che cela dietro. L'ultima scoperta ...

Spunta una data di uscita per la versione Switch di DARK SOULS Remastered : Dark Souls Remastered per Nintendo Switch è stata un'altra gradita sorpresa per i possessori della console ibrida ma, come probabilmente saprete, poco fa Bandai Namco, attraverso un veloce comunicato stampa, ha confermato il rinvio dell'uscita del suo gioco per Switch.Quando arriverà, quindi, Dark Souls Remastered sull'ibrida della grande N? Nel comunicato si parlava di una generica release fissata per l'estate ma, stando a quanto comparso su ...

I network test di DARK SOULS Remastered per Switch saranno resi disponibili in un momento più vicino alla data di lancio : Durante l'ultimo Nintendo Direct, è stato annunciato che si sarebbe tenuto un test di rete per Dark Souls: Remastered in versione Switch. Ma ora che il gioco per l'ibrida è stato rinviato, i piani sono cambiati?La buona notizia è che Bandai Namco e From Software stanno ancora portando avanti i lavori con i test di rete. Come riporta Nintendoeverything, l'account Twitter ufficiale di Dark Souls ha indicato che i network test avverranno in un ...

Rimandato DARK SOULS Remastered solo per Nintendo Switch : Brutte notizie per chi attendeva Dark Souls Remastered su Nintendo Switch. Con un comunicato ufficiale Bandai Namco Entertainment Europe ha fatto sapere che la versione per la console ibrida di Nintendo è stata rimandata. La nuova uscita è prevista per questa estate, ma non è stata comunicata una data ufficiale. Stessa sorte è toccata anche all'Amiibodi Solaire di Astora, uscirà anch'esso questa estate. Dark Souls Remastered Rimandato, ma non ...

DARK SOULS Remastered per Switch è stato rinviato a questa estate : Bandai Namco Entertainment Europe, attraverso un veloce comunicato stampa, ha annunciato che l'uscita della SOLA versione di Dark Souls Remastered per Nintendo Switch è stata spostata a questa estate. Anche l'amiibo di Solaire di Astora è stato quindi posticipato.La versione per Nintendo Switch di Dark Souls Remastered permetterà ai fan di giocare in qualsiasi momento e luogo.Dark Souls Remastered sarà disponibile in Italia dal 24 maggio 2018 ...

Alle 17 vi attendiamo anche oggi con la nostra rubrica Praise the Shame : giochiamo insieme a DARK SOULS 3 : Questa domenica ritorna il consueto appuntamento con la nostra nuova rubrica denominata Praise the Shame, dedicata a Dark Souls 3.A partire dAlle 17:00 saremo in diretta per riscoprire in vostra compagnia il terzo capitolo di una saga che ha scosso un'industria intera, rinnovando un genere, quello dei GDR d'azione, con elementi capaci di influenzare un intero settore grazie allo stile e gameplay peculiari.Vale la pena ricordare inoltre che il ...