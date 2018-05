Dall' Iva alla Tav | i dossier più urgenti per Paolo Savona candidato per il ministero

Dalla Provincia - niente colonia estiva per i non vaccinati : TRENTO . colonia estiva solo per i bambini vaccinati. Il requisito è previsto da una delibera della giunta Provinciale approvata lo scorso aprile, che prevede la conformità agli obblighi vaccinali per ...

Polis Teatro Festival. Una prima edizione accolta con calore Dalla città di Ravenna : ... che ha ripercorso la storia dell'Odin Teatret dal 1964 ad oggi, attraverso immagini che ritraggono differenti spettacoli, situazioni di training e baratti realizzati nel corso degli anni. PARTECI-...

Quarant'anni Dalla 194 : come l'Italia è arrivata ad avere una legge sull'aborto : Compie 40 anni la legge sull'aborto, frutto di un'aspra battaglia sociale, politica ed etica. A volere una norma che riconoscesse il diritto per le donne all'interruzione volontaria di gravidanza furono soprattutto i...

“Ufficiale : è nostro”. Colpo Mediaset - ecco chi arriva Dalla Rai. Un passaggio davvero clamoroso. “Avrà un programma tutto suo” : Una nota di Mediaset conferma un Colpo di mercato (come si direbbe nel calcio) davvero pazzesco. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi e l’anticipazione di ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, arriva finalmente la conferma. Così, dopo settimane di indiscrezioni, è arrivata l’ultima ratifica aziendale: il conduttore lascia la Rai per passa a Mediaset. Per il Biscione dovrà ideare e condurre un nuovo programma di prima serata su ...

Milan - Dalla gioia di Gattuso all'incubo di Fassone : 'Dall'Uefa sanzione economica e sportiva' - cosa succederà : Il Milan si è qualificato ai gironi di Europa League , ma con mannaia Uefa in vista. Per mister Gennaro Gattuso nemmeno il tempo di gioire per il bel successo 5-1 sulla Fiorentina che ha chiuso la ...

Francavilla - lancia la figlia Dall'A14 e si suicida. "Non soffriva di problemi psichici" : Restano ancora sconosciuti i motivi del folle gesto compiuto da Fausto Filippone. I vicini: "famiglia perbene". Sgomento e lacrime nella scuola della piccola

Tasse locali ferme. La stangata arriva Dalle tariffe : Teleborsa, - Sebbene dal 2015 le Regioni e gli enti locali non possano più aumentare le Tasse locali , come l'IMU la TASI, le addizionali IRPEF, l'addizionale regionale IRAP, etc., , per le tasche ...

Tasse locali ferme. La stangata arriva Dalle tariffe : Sebbene dal 2015 le Regioni e gli enti locali non possano più aumentare le Tasse locali , come l'IMU la TASI, le addizionali IRPEF, l'addizionale regionale IRAP, etc., , per le tasche degli italiani ...

George Clooney e Amal non riconosciuti Dalla polizia inglese : bloccati - arrivano tardi alla festa di Meghan e Harry : «No Martini? No party». George Clooney e la bella moglie Amal sono stati fermati per più 10 minuti davanti ai cancelli della tenuta di Frogmore House, dove si teneva la festa...

Mondadori - l’editrice dei Berlusconi in sciopero sulla trattativa per vendere 2 riviste al croato Dalle spalle deboli : La Mondadori fa affari con un piccolo editore croato Andelko Aleksic, nella morsa dei debiti con fornitori e fisco. E prepara una sorta di “operazione di dismissione mascherata per liberarsi dei lavoratori – dei settimanali Tu Style e Confidenze -, senza metterci la faccia” come spiega una nota dei giornalisti della casa editrice della famiglia Berlusconi. Per giunta, tutto questo accade dopo tre anni di stati di crisi. Segrate è infatti alle ...

BOOM! Cristina Parodi tira fuori gli artigli (a fine stagione!) : se Dalla D’urso ci sarà Favoloso - a Domenica In arriva Selvaggia : Selvaggia Lucarelli C’è voluta una stagione intera e i nano-ascolti che hanno suggellato il flop di Domenica In per far tirare fuori ‘gli artigli’ alla padrona di casa. Per una volta, Cristina Parodi sceglie di immergersi nelle logiche televisive, forse le più spicciole ma almeno in grado di tenere al passo il suo show Domenicale. E così, se nel prossimo dì festivo Barbara D’urso ospiterà -non senza polemiche- il ...

Cannes - tutto il Festival Dalla A alla Z : Cannes Applausi, polemiche, inciampi, fotogrammi, riti, miti, mitomani. In attesa dei premi, ecco l'alfabeto dei personaggi e momenti cult del 71mo Festival. A come AmFar. Ha superato i 20 ...

“Evviva!”. Occhio al meteo - Dalla pioggia al sole : dove e quando arriva il bel tempo : Nel terzo fine settimana di maggio l’atmosfera tenderà a stabilizzarsi temporaneamente per il moderato aumento della pressione. Lo comunica il team del sito www.iLmeteo.it. Le ultime settimane in tutta l’Italia si è assistito a un brusco calo delle temperature, con precipitazioni nevose sugli Appennini, forti burrasche, piogge e temporali. Ma come sarà il tempo per il weekend e per la prossima settimana? Dopo l’intensa perturbazione ...

Verissimo - intervista esclusiva a Monica Bellucci : “Le donne devono liberarsi Dalla paura di parlare” : A Verissimo, nella puntata di sabato 19 maggio, andrà in onda un’intervista esclusiva a Monica Bellucci. La bellissima attrice di Città del Castello parlerà di uomini, donne e molestie sessuali. Dedicherà inoltre un piccolo spazio al racconto del rapporto con le sue due figlie. Ecco quanto dichiarato durante la chiacchierata con la conduttrice Silvia Toffanin. Verissimo, intervista esclusiva a Monica Bellucci: gli uomini e ...