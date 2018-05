Da ' Pastorale Americana' a ' Nemesi' | 5 libri per conoscere Philip Roth

Philip Roth morto - addio allo scrittore di Pastorale Americana : fu premio Pulitzer ma mai Nobel : La sua ultima opera è stata Nemesi. Da allora Philip Roth non ha più scritto. Un talento immenso quello dello scrittore statunitense premiato con il Pulitzer nel 1998 per uno dei suoi capolavori, Pastorale americana, ma mai con il Nobel della Letteratura. A 85 anni l’autore leggenda della letteratura statunitense è morto. Discendente di una famiglia ebraica Roth era nato a Newark nel New Jersey il 19 marzo 1933. L'articolo Philip Roth ...

E’ morto Philip Roth - addio all’autore di Pastorale Americana : Il mondo della letteratura piange uno dei più grandi scrittori contemporanei, è morto Philip Roth. addio ad uno degli scrittori più importanti ed influenti del ventesimo secolo che con le sue opere ha lasciato una traccia indelebile nella storia della letteratura Americana. Aveva 85 anni, si è spento nelle scorse ore in un ospedale di New York in seguito ad una insufficienza cardiaca, ha confermato il suo agente Andrew Wylie. Il suo biografo, ...