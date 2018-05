Da monitorare i problemi TIM del 23 maggio | difficoltà con la Rete Fibra

optimaitalia

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Vanno monitorati con grande attenzione oggi 23TIM emersi in diverse aree d'Italia nel primissimo pomeriggio. Al momento non sarebbe giusto parlare di down, perché a differenza di quanto riportato pochi giorni fa sulle nostre pagine, il malfunzionamento in questione non prevede ancora una mole di segnalazioni tale da parlare di vero e proprio "down". Cerchiamo comunque di capire come stanno effettivamente le cose.Le testimonianze degli utenti che stanno riscontrandoTIM in questi minuti ci dicono diverse cose. In primo luogo, la questione potrebbe essere in qualche modo legata all'uso dei giochi online, soprattutto con il network PSN, visto che diversi titoli al momento non consentono alle rispettive utenze di collegarsi ai server e gran parte delle segnalazioni sembrano arrivare proprio dalla clientela TIM. Solo ipotesi, almeno per ora, ma è chiaro che la ...