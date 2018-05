Da FB a Google | big hi-tech si adattano a privacy Ue

Google Pay supporterà presto biglietti di voli - film e concerti : Un'importante miglioria è in arrivo per Google Pay e potrebbe tornare davvero utile durante la vita quotidiana di tutti noi, se non fosse che in Italia serve sempre molto tempo prima che le nuove funzionalità arrivino e si diffondano. L'articolo Google Pay supporterà presto biglietti di voli, film e concerti proviene da TuttoAndroid.

Google AI prende il posto di Google Research : Big G punta sull’intelligenza artificiale : Con la conferenza per gli sviluppatori, Google I/O 2018, che prende il via oggi, Google anticipa quale sarà il tema centrale della conferenza e del futuro dell’azienda con il lancio di un nuovo sito dedicato che prende il posto di Google Research. La costola dell’azienda che si occupa di ricerca è stata rinominata Google AI, la società di Mountain View punta tutto sull’intelligenza artificiale. Google AI: Google punta tutto ...

Google Assistant è ora in grado di prenotarci i biglietti del cinema : Una nuova funzione sembra essere in rollout nel Google Assistant a partire da oggi, andiamo a scoprire assieme di cosa si tratta! L'articolo Google Assistant è ora in grado di prenotarci i biglietti del cinema proviene da TuttoAndroid.

Google Pay si prepara a supportare carte di imbarco aeree e biglietti per eventi : Il team di Google Pay ha rilasciato un nuovo aggiornamento di quest'applicazione, portandola alla versione 1.57. Scopriamo insieme cosa è cambiato L'articolo Google Pay si prepara a supportare carte di imbarco aeree e biglietti per eventi proviene da TuttoAndroid.

Scandalo profili affossa le 'big web' a Wall Street : Facebook -4 - 92% - Twitter -12% e Google il 4 - 47% : I titoli tecnologici, sull'onda dello Scandalo Facebook, affossano Wall Street che chiude in netto calo, con il Dow Jones che perde l'1,44% a 23.857,71 punti, il Nasdaq in negativo a 2,93% a 7.008,81 ...

Facebook - Google e gli altri big del web insieme per salvare i cuccioli di tigre e rinoceronte : L' Italia risulta essere il terzo Paese al mondo per esportazione di oggetti di avorio legale, preceduta da Regno Unito e Usa, secondo i dati del Cites . Il grosso gap è che non c'è una una ...

Sul tavolo della Commissione europea arrivano misure per tassare i big di internet - Google incluso : Ci sono delle proposte al vaglio della Commissione europea per arginare l'abitudine dei big di internet a spostare i guadagni maturati in un paese nei "paradisi fiscali" L'articolo Sul tavolo della Commissione europea arrivano misure per tassare i big di internet, Google incluso proviene da TuttoAndroid.

Arriva la web tax europea 3% sui ricavi da pubblicità e dati Tremano Google - Fb egli altri big : Una tassa "provvisoria" del 3% sul fatturato dei colossi del web e una riforma piu' a lungo termine che punta a far pagare le imposte ai colossi della Rete la' dove producono i profitti Segui su affaritaliani.it

Arriva la Web Tax europea? Proposta tassa 3% su ricavi per Facebook - Google - Uber e gli altri big della Rete : Per costringere i giganti del web a pagare le tasse laddove producono profitti, la Commissione Ue propone una soluzione 'temporanea', applicabile da subito: una tassa del 3% sui ricavi da vendita di spazi pubblicitari (come Google), cessione di dati (come Facebook) e attività di intermediazione tra utenti e business (come Uber), applicabile a società con un fatturato globale superiore a 750 milioni di euro ed uno europeo sopra i 50 ...