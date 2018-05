Curriculum Conte | dopo New York anche Malta | Mai fatto parte dei docenti

Giuseppe Conte : quanto si può «gonfiare» il Curriculum? : Sui social network è subito scattato il paragone con la laurea albanese di Renzo Bossi o le due inventate da Oscar Giannino: tiene banco il caso del «curriculum gonfiato» del professor Giuseppe Conte, 54 anni, indicato da Lega e Movimento 5 Stelle come Presidente del Consiglio per realizzare il «contratto di governo». Spopolano i meme con Giannino che ricorda di essere stato con Conte alla New York University, tweets con hashtag ironici ...

[L'analisi] Il Curriculum di Conte e quello della Fedeli. Vi spiego chi davvero si deve vergognare : Tuttavia una volta fatta questa premessa , occorre abbandonare per un attimo il candidato premier gialloverde, per provare a spiegare cosa sta accadendo nel meraviglioso mondo dei media, il paradiso ...

I migliori tweet sul Curriculum di Giuseppe Conte : Da quando è stato fatto il nome di Giuseppe Conte quale possibile premier di un Governo a trazione Lega e M5S, sono partiti doverosi controlli incrociati rispetto al curriculum di 18 pagine visionabile sul sito della Camera dei Deputati. Il primo a sollevare dubbi sulla veridicità di alcune esperienze è stato Jason Horowitz, inviato del New York Times in Italia, a cui è bastato un riscontro della New York University per appurare che, stando alla ...

Giuseppe Conte. Curriculum “gonfiato” : professore smentito anche da Malta : Una figuraccia a 5 Stelle. Luigi Di Maio ha ridicolizzato l’Italia in tutto il Mondo. Questa volta non si parla

Giuseppe Conte - mistero nel Curriculum : 'Non è socio dello studio Alpa' : Nel curriculum di Giuseppe Conte c'è ancora qualcosa che non torna. Si tratta dello studio legale Alpa , uno dei più prestigiosi di Roma. Il candidato premier del governo giallorosso, nota il Foglio , ...

Il caso Curriculum frena Conte. Il prof : «Io tengo duro - solo un film assurdo» : ROMA «Mi sembra di essere in un film surreale». Barricato in casa, Giuseppe Conte sta guardando la pellicola che non avrebbe mai voluto vedere. E? intitolabile: «Il curriculum...

'Surreale - sono allibito' : il prof Conte sbotta dopo lo scandalo del Curriculum : Ha girato il mondo è preparatissimo, non è il grillo parlante di altri'. CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni ...

Il caso Curriculum di Conte - dopo New York anche Malta : 'Mai fatto parte del nostro corpo docenti permanente' : Continua una nuova puntata del caso del curriculum "gonfiato" del candidato premier M5s-Lega. ora in bilico, Giuseppe Conte . Ora è l'Università di Malta che, contattata dai giornalisti de Il ...

Il caso Curriculum frena Conte. Il prof. 'Io tengo duro - solo un film assurdo' : ROMA 'Mi sembra di essere in un film surreale'. Barricato in casa, Giuseppe Conte sta guardando la pellicola che non avrebbe mai voluto vedere. E' intitolabile: 'Il curriculum più pazzo del mondo'. Ma il padrone di casa, ossia il professore e il quasi premier congelato, il prescelto o , per dirla con Grillo, l'Elevato che sta rischiando di finire stritolato e di perdere Palazzo Chigi, ...

M5s-Lega - Travaglio : “Conte? Chiarisca suo Curriculum. Vedo molti cani da riporto trasformarsi in cani da guardia” : “Governo M5s-Lega? Sicuramente non avrà l’accoglienza che hanno avuto gli altri esecutivi della Repubblica italiana. Vedo molti cani da compagnia e da riporto trasformarsi immediatamente in cani da guardia. E ne sono felice”. Sono le parole dl direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, a Otto e Mezzo (La7). E aggiunge: “Se avessimo avuto tutti questi cani da guardia anche coi precedenti governi, ci saremmo risparmiati tanti guai e forse ...

Dubbi Curriculum Conte - le precisazioni della New York University : New York, 23 mag. , askanews, - E' confermato. Giuseppe Conte alla New York University non è mai stato né studente né professore. Dell'ateneo newyorchese il docente che M5S e Lega vorrebbero ...

Giuseppe Conte - tutta la "verità" sul suo Curriculum : Tutto confermato. Giuseppe Conte alla New York University non è mai stato né studente né professore. Dell'ateneo newyorchese il docente che M5S e Lega vorrebbero a Palazzo Chigi...

Almeno dieci balle nel Curriculum : Conte ora rischia il posto da premier : Roma - Qualche anno fa uno degli autori di questo articolo, in vacanza a New York, visitò alcuni negozi di strumenti musicali e chiese di provare i migliori sax. Tornato in Italia si vantò "di aver suonato a New York". Ecco, pare che il professor Giuseppe Conte abbia applicato un criterio simile ai propri studi all'estero. Solo che, invece di raccontarlo al bar, l'ha scritto nel pur nutrito curriculum. Sta di fatto che, per quel che riguarda le ...

Conte in bilico - Lega e M5S lo difendono sul Curriculum : Luigi Di Maio e Matteo Salvini lo difendono. Non poteva essere altrimenti, all’indomani dell’indicazione al capo dello Stato del nome di Giuseppe Conte come candidato premier del...