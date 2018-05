Crotone | Zenga annuncia l' addio | ' Vi ricorderò sempre'

Zenga - addio da brividi al Crotone/ “Ho dato tutto. Così fa male - ma sarete sempre nel mio cuore” : Walter Zenga, addio al Crotone: l'allenatore saluta i tifosi su Instagram. Finisce l'avventura in Calabria di Zenga dopo l'amara retrocessione dei rossoblù(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 16:51:00 GMT)

Crotone - Walter Zenga lascia la panchina : il saluto del tecnico : Crotone, Walter Zenga lascia la panchina al termine di una stagione culminata con la retrocessione in Serie B Walter Zenga lascia Crotone. Il tecnico non è riuscito a raggiungere la salvezza col club calabrese e quest’oggi, attraverso un post Instagram, ha voluto salutare l’ambiente che lo ha accolto a braccia aperte diversi mesi fa. “Grazie. Ci ho messo la passione. La professionalità. La serietà. È due mesi che non vedo i ...

Esclusiva CalcioWeb – Panchina Crotone - le ultime su Zenga in vista della prossima stagione : Panchina Crotone – Delusione per il Crotone che non è riuscito a mantenere la categoria nel campionato di Serie A, fatali le ultime giornate con il pareggio nella gara casalinga contro la Lazio e la sconfitta contro il Napoli, due partite comunque proibitive, sulla stagione sono pesate però le dimissioni da parte del tecnico Davide Nicola, il sostituto Walter Zenga ha comunque disputato una buona stagione. Adesso il club calabrese sta ...

Napoli-Crotone - il dramma di Zenga : 'Retrocedo con la morte nel cuore' : Agenzia Vista, Napoli, 20 maggio 2018 'Retrocedo con la morte nel cuore, bisogna riconoscere i meriti a chi vince'. Queste le parole di Walter Zenga, allenaore del Crotone durante la...

Crotone - Zenga a testa alta : “questa squadra mi ha ridato la gioia di allenare” : “Questa squadra mi ha ridato la gioia di allenare dopo tante delusioni avute in passato. Abbiamo fermato Juventus, Inter, Atalanta, Lazio… Quando vivi una città a 360° come ho fatto io poi ripartire diventa complicato. Non è facile, mi sento svuotato, ma dobbiamo accettarlo. Non piango solo perché sono un uomo di 58 anni e devo provare a essere forte per questi ragazzi”. Sono le parole del tecnico del Crotone Walter Zenga nella ...

Napoli-Crotone 2-1 : Sarri storico - chiude a 91 punti. Zenga retrocede in B : Il Napoli non regala niente, batte 2-1 il Crotone e condanna Zenga alla retrocessione in Serie B. Dopo due stagioni nel massimo campionato, i calabresi salutano e tornano in B. Per il Napoli si chiude,...

Cagliari-Atalanta 1-0 - Ceppitelli fa esplodere la Sardegna Arena - rossoblù salvi. Napoli-Crotone 2-1 - Zenga dice addio alla Serie A : Finisce 1-0 il match della Sardegna Arena tra Cagliari e Atalanta. Decide il gol di Ceppitelli al minuto 87′ su perfetto colpo di testa da angolo battuto da Cossu. L’Atalanta sciupa l’occasione del pareggio con Caldara in pieno recupero su calcio di rigore. Il difensore atalantino manda alle stelle la sua conclusione. Baratro Crotone. Gli […] L'articolo Cagliari-Atalanta 1-0, Ceppitelli fa esplodere la Sardegna Arena, ...

Crotone - Zenga polemico prima del Napoli : “resteremo nella storia - ecco perchè” : Il Crotone si gioca la salvezza nella gara di domani contro il Napoli, il tecnico Walter Zenga crede alla vittoria, ecco le parole in conferenza stampa: “Ci sono ancora novanta minuti e me li vado a battagliare. È una partita difficile contro una squadra che ha quasi vinto il campionato e che ha giocato un calcio spettacolare. È chiaro che la mia capacità domenica deve essere quella di tenere sempre la squadra in partita, perché non si sa ...

Probabili formazioni / Napoli Crotone : Zenga - dubbi in mezzo. Diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : Probabili formazioni Napoli Crotone: Diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. Incertezza per Sarri, che vuole vincere ma potrebbe spazio alle seconde linee(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 13:17:00 GMT)

Walter Zenga e l’orgoglio del suo Crotone : come ti rianimo l’Inter sull’orlo di una crisi di nervi dopo l’harakiri col Sassuolo : Solo un vero interista poteva salvare questa Inter. E Walter Zenga incarna come pochi quei colori nerazzurri che ha indossato a lungo, al punto da vivere il suo personale “5 maggio” proprio mentre ne evitava un altro alla sua squadra del cuore. L’Uomo Ragno ha regalato all’Inter lo spareggio per la Champions League, costringendo al pareggio la Lazio col suo piccolo Crotone. Ma così rischia di diventare l’agnello sacrificale di questa incredibile ...

Crotone - Zenga polemico : 'Stranamente alla fine vincono tutte' : ' Sul rigore secondo me c'è da discutere tantissimo sul fallo su Sampirisi prima che Lulic entri in area ' . Ai microfoni di Sky, l'allenatore del Crotone Walter Zenga nel dopopartita della sfida con ...

Crotone - i sospetti di Zenga : “risultati strani…” : Pareggio del Crotone in casa contro la Lazio, adesso anche un successo all’ultima contro il Napoli potrebbe non bastare per la salvezza. Il tecnico Walter Zenga non le manda a dire al termine della partita a Sky: “La classifica ora è complicata ma non impossibile, dobbiam continuare a giocare con questa intensità. Oggi abbiamo dimostrato che il calcio va giocato con coraggio e predisposizione. Ci è girata storata con Rodhen, con quel ...

Zenga infastidito : "Aiutare l'Inter? Io penso a salvare il Crotone" : L' Inter di Luciano Spalletti è caduta malamente in casa contro il Sassuolo già salvo di Giuseppe Iachini. I nerazzurri sono stati puniti dai gol di Matteo Politano e del 'nerazzurro' Domenico Berardi ...