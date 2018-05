Crotone si apre al turismo russo con voli diretti da e per la città di Pitagora

Napoli-Crotone 2-0 | La diretta Milik apre - Callejon raddoppia : Il Napoli di Sarri, reduce dalla vittoria di Marassi sulla Sampdoria e per la prima volta in questo campionato aritmeticamente fuori dalla lotta per la conquista dello scudetto, saluta i propri...

Crotone - la Regione paga Ryanair : riapre l’aeroporto senza viaggiatori : Dall’1 giugno il piccolo aeroporto di Crotone riprenderà vita. Almeno fino a ottobre Ryanair garantirà i collegamenti con Pisa e Bergamo. Era dal 2016 che nello scalo calabrese non c’erano più voli di linea. Da allora molto è cambiato eppure il rischio di un nuovo default è concreto. Infatti, così come accadeva nel passato anche oggi per portare la...

Crotone - la Regione paga Ryanair : riapre l’aeroporto senza viaggiatori : Dall’1 giugno il piccolo aeroporto di Crotone riprenderà vita. Almeno fino a ottobre Ryanair garantirà i collegamenti con Pisa e Bergamo. Era dal 2016 che nello scalo calabrese non c’erano più voli di linea. Da allora molto è cambiato eppure il rischio di un nuovo default è concreto. Infatti, così come accadeva nel passato anche oggi per portare la...

Chievo-Crotone 1-0 La Diretta Birsa apre le marcature : E' un vero e proprio spareggio salvezza quello del Bentegodi tra Chievo e Crotone, con la differenza che i padroni di casa, terzultimi e fermi a 31 punti dopo la secca sconfitta nella partita dell'...

DIRETTA/ Crotone Sassuolo (risultato live 3-1) streaming video e tv : il rigore di Berardi riapre tutto? : DIRETTA Crotone Sassuolo, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Partita cruciale per gli squali, i neroverdi hanno ormai archiviato la salvezza(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 13:12:00 GMT)

Crotone-Juventus 1-1 : per una notte Simy si trasforma in CR7 e riapre il campionato : La magia del pallone è che per una notte – fosse anche una soltanto – Simeon Tochukwu Nwanko, meglio noto (ma neanche troppo) come Simy, può trasformarsi in Cristiano Ronaldo, il piccolo Crotone con un piede nella fossa della Serie B rimontare e fermare la Juventus pluricampione d’Italia, il Napoli tornare a credere in uno scudetto che sembrava già perso. Mercoledì sera, intorno alle 21.55, il campionato era finito: la squadra di ...