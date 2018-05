Crolla pavimento a scuola | il volo del professore

Blastingnews

: Crolla il pavimento in una scuola, prof vola giù da tre metri - LaStampa : Crolla il pavimento in una scuola, prof vola giù da tre metri - ayeronday11 : Crolla il pavimento in una scuola, prof vola giù da tre metri - gianlucasberna : RT @notiveri: Professore apre una finestra e crolla il pavimento: un volo di 3 metri: Succede nell'istituto professionale Cristoforo Colomb… -

(Di mercoledì 23 maggio 2018)di 3 metri, stamane, per undi diritto ed economia che lavora all'istituto professionale Colombo di Livorno. Marco Cannito, conosciuto anche per la sua attività politica (è consigliere comunale), si trovava su un ballatoio, all'esterno del laboratorio d'informatica, quando è caduto. Ilin cartongesso ha ceduto improvvisamente. Sul posto, a soccorrere l'insegnante, sono arrivati immediatamente intari della Croce Rossa e quelli della pubblica sicurezza. In seguito, Cannito è stato trasportato all'ospedale in codice giallo. Ha riportato varie ferite e contusioni alla schiena. Cannito non poteva recarsi sul ballatoio In base a una prima ricostruzione, il professor Cannito si sarebbe recato sul ballatoio in cartongesso per aprire la finestra. Faceva caldo e alcuni studenti gli avevano chiesto se fosse possibile far circolare un po' d'aria. Quell'area, però, è ...