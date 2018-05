Costretta ad abortire in Pakistan | Farah domani rientra in Italia

Farah - Costretta ad abortire in Pakistan - al sicuro in ambasciata : “Presto sarà in Italia” : Farah è al sicuro e dovrebbe tornare in Italia nei prossimi giorni. La diciannovenne Pakistana residente a Verona, portata con l’inganno dalla famiglia in patria e costretta ad abortire, attualmente si trova nella residenza dell’ambasciatore italiano a Islamabad. Lo ha annunciato il ministro Angelino Alfano.Continua a leggere

Giovane pakistana Costretta ad abortire dai genitori - Farah è stata liberata : La ragazza residente a Verona ma portata in patria con l'inganno dalla famiglia e fatta abortire contro la sua volontà, è stata liberata dalla polizia pachistana. La liberazione possibile grazie all'intervento dell'ambasciatore messo in azione dalla Farnesina a seguito dei messaggi allarmanti che la stessa ragazza era riuscita a inviare alle amiche in Italia.Continua a leggere

Pakistan, studentessa prigioniera: "costretta ad abortire". 20enne di Verona sparita da mesi, si muove Farnesina e Amnesty: è stata liberata ad Islamabad dopo azione di polizia

Pakistana Costretta ad abortire : ieri ultimo messaggio al fidanzato e all'amica : ho sbagliato a fidarmi dei miei : È riuscita a inviare ieri pomeriggio l'ultimo messaggio al fidanzato di Verona la ragazza Pakistana di 19 anni condotta con l'inganno in patria dalla famiglia e qui costretta ad abortire. Anche il ...

Ragazza pakistana Costretta ad abortire - l’ultimo messaggio al fidanzato ieri : È riuscita a inviare ieri pomeriggio l’ultimo messaggio al fidanzato di Verona la Ragazza pakistana di 19 anni condotta con l’inganno in patria dalla famiglia e qui costretta ad abortire. Anche il ragazzo è di origini pakistane, ma è stato adottato da una famiglia veronese ed è cittadino italiano. La Ragazza ha inviato anche a una compagna di classe un messaggio audio via WhatsApp, in cui ha raccontato di essersi fidata dei genitori tornando in ...

Farah - 20enne di Verona riportata in Pakistan e 'Costretta ad abortire' : Nuovo allarme dopo il caso Sana. 'Mi hanno legata al letto e hanno ucciso il mio bambino. Mio padre vuole che mi sposi qui' il messaggio inviato alle amiche e al compagno italiano. La Farnesina ha ...

Verona : De Poli - ragazza pakistana Costretta ad abortire - intervenga Farnesina : Verona, 17 mag. (AdnKronos) - “La vicenda della ragazza pakistana costretta ad abortire in patria ha dell’incredibile . Il racconto della studentessa ai suoi compagni di Verona lascia senza parole. Siamo di fronte a una violenza psicologica che non ha eguali”: lo afferma il senatore Udc Antonio De P