Così sono diventata Cindy Crawford

Napoli - De Laurentiis festeggia Così : 'Sono felice - non potevo rubare Sarri? Il tempo è già scaduto' : Grazie a tutti, a Sarri, ai giocatori, a Giuntoli e ai nostri meravigliosi tifosi ovunque nel mondo', scrive il presidente azzurro, che poi condivide su Twitter le immagini dei festeggiamenti nello ...

Totti scrive a Buffon : "Caro Gigi - ci sono passato. Noi Così diversi - siamo uguali : Mi sono sempre trovato a mio agio a ruoli invertiti: io che ostinatamente non riuscivo a staccarmi dalla mia maglia, tu che hai sempre provato a trasmettermi la tua razionalità. Per me è stato ...

Amanda Lear a L'Intervista : "Ancora adesso i ragazzi mi dicono 'Quanto sei bona!'. La mia ambiguità? Oggi tutte le donne sono Così..." : Amanda Lear sarà la protagonista della prossima Intervista di Maurizio Costanzo, nel programma omonimo di Canale 5 che andrà in onda lunedì 21 maggio 2018, in seconda serata.L'artista di origini francesi, che nella sua carriera si è misurata come modella, cantante, attrice, scrittrice, pittrice e conduttrice, 71 anni, durante L'Intervista, ha affrontato argomenti già noti che la riguardano: l'ambiguità che ha caratterizzato tutta la sua ...

Barbara D’Urso al contrattacco : «Il GF trash? Molti programmi di successo della tv italiana sono definiti Così» : Barbara D'Urso Barbara D’Urso non cede. Anzi, contrattacca. E rispedisce al mittente le accuse di essere trash. In un’intervista al settimanale Oggi, la conduttrice del Grande Fratello ha commentato la firma di un “lunghissimo contratto anticipato” con Mediaset (“Cosa che nella nostra azienda è davvero fuori dal comune“) e non si è sottratta dal replicare a quanti – anche nelle ultimissime ore – ...

Barrette energetiche? In Abruzzo sono fatte Così. La trovata dei supporter al passaggio del Giro d’Italia è esilarante : La corsa rosa passa da Teramo e i supporter locali hanno pensato di dare il loro contributo alleviando le fatiche dei corridori offrendo degli arrosticini, il tipico prodotto della tradizione culinaria abruzzese. Una scena esilarante che è presto diventata virale sul web L'articolo Barrette energetiche? In Abruzzo sono fatte così. La trovata dei supporter al passaggio del Giro d’Italia è esilarante proviene da Il Fatto Quotidiano.

I palestinesi non sono mai stati Così soli : Il 15 maggio è l’anniversario della nakba, la catastrofe, per i palestinesi, e festa nazionale per Israele. Mai come oggi il destino dei due popoli è apparso così diverso. Leggi

Allegri - sono dichiarazioni d’addio? Il tecnico della Juventus parla Così del futuro : La Juventus ha vinto lo scudetto, adesso è il momento di programmare il futuro ed in particolar modo a tenere banco è la decisione su Allegri e di Allegri. Ecco le parole dell’allenatore a Mediaset Premium: “E’ stata una stagione entusiasmante, è giusto che i ragazzi festeggino. Dobbiamo farlo anche perchè quattro anni così difficilmente si possono ripetere. Faccio i complimenti a tutti, alla squadra e a chi ha lavorato a Vinovo. ...

Così Di Maio e il M5s sono riusciti a far diventare Berlusconi uno statista responsabile : Prima la posizione di Di Maio più morbida nei suoi confronti, poi la decisione di un passo di lato per far nascere un governo tra M5s e Lega: Silvio Berlusconi, seppur sconfitto e fuori dal governo, ora rivendica il suo ruolo di "responsabile" e "statista", grazie anche alla legittimazione che, indirettamente, ha finalmente ricevuto dal MoVimento 5 Stelle.Continua a leggere

Mario Balotelli e Fanny Neguesha. Lei : “Basta dire che le donne sono p******”. Lui : “Neanche un ct della nazionale ha mai avuto Così tanti calciatori” : Lite social tra Mario Balotelli e Fanny Neguesha. I due hanno avuto una storia, si sono lasciati e adesso vivono altre storie. Tutto finito? Sì, ma niente di “lieto”. A ‘dare il via’ (involontariamente, o così pare) è il calciatore che in una Instagram Story scrive una frase di Pablo Escobar: “I soldi non comprano le donne ma fanno innamorare le p******”. E Fanny risponde: “Se fossi una brava persona ...

Mauro Corona nuovo look : in smoking per Bianca Berlinguer/ Video : “Mi sono agghindato Così per conquistarla” : Mauro Corona nuovo look: in smoking per Bianca Berlinguer. Video CartaBianca: “Mi sono agghindato così per conquistarla, ma mi sa che potevo restare alla vecchia maniera”(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 16:07:00 GMT)

In Germania i reati sono al minimo da 25 anni ma i tedeschi non si sentono Così sicuri : Meno omicidi, meno furti, meno vandalismo. Nel 2017 la Germania ha registrato il più basso numero di reati degli ultimi 25 anni. Le statistiche ufficiali del Ministero degli interni elencano complessivamente 5 milioni e 760 mila reati denunciati nel corso dell’ultimo anno alle forze dell’ordine. Una diminuzione dei reati pari al 9,6% o in cifre a 6...

Andrea Damante-Guendalina Canessa : botte da orbi sui social : un putiferio. Fan increduli - se le sono dette di tutti i colori davanti a migliaia di utenti. Uno scontro Così non si era mai visto : tutta la vicenda e le loro parole : Il social come un ring. Da una parte Andrea Damante, nell’altro angolo, la sfidante Guendalina Canessa. botte da orbi, come si direbbe. Solo verbali, certo, ma la sfida ha tenuto incollati moltissimi fan ai rispettivi profili dei loro beniamini. Sì, perché continua a far discutere la fine della storia d’amore tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. Dopo la bufera online sui presunti tradimenti di lui e l’affondo di lei ...

DIABETE : I LUPINI SONO MEGLIO DEI FARMACI CONTROLLANO I LIVELLI DI GLUCOSIO NEL SANGUE : I LUPINI, ricchi di proteine, potrebbero essere utilizzati in futuro per contrastare il DIABETE: recenti test hanno dimostrato la loro capacità di regolare il GLUCOSIO nel SANGUE. I LUPINI, ricchi di proteine, potrebbero essere utilizzati in futuro per contrastare il DIABETE: recenti test hanno dimostrato la loro capacità di regolare il GLUCOSIO nel SANGUE. I […] L'articolo DIABETE: I LUPINI SONO MEGLIO DEI FARMACI CONTROLLANO I LIVELLI DI ...

Maverick Viñales - GP Spagna 2018 : “Voglio continuare Così. Sono curioso di vedere come andrà la Yamaha qui” : Maverick Viñales arriva con molta fiducia al GP di Spagna. Dopo le difficoltà dello scorso anno, lo spagnolo è in ripresa. In Texas ha chiuso sul podio ed è terzo nella classifica del Mondiale, sintomo dei progressi fatti dalla Yamaha. “Dovevo migliorare la prima parte di gara, in Qatar e Argentina ero andato meglio nella seconda. Stiamo facendo progressi, possiamo ancora migliorare e alzare di molto il nostro livello. Ad Austin mi Sono ...