Cosa | non | figura tra le raccomandazioni dell' Ue all' Italia

Cosa vogliono i bambini da una vacanza : le risposte che i genitori non immaginano : Altri, invece, dimostrano di avere una mentalità molto aperta: 'La miglior vacanza è quella che ti permette di conoscere facilmente le varie culture del mondo'. Si passa poi alle attività: c'è chi ...

Governo 5stelle-Lega - non sono un ribelle. Ecco Cosa penso davvero del contratto : Gli amici del Fatto Quotidiano in un articolo mi hanno inserito tra i “ribelli” di Palazzo Madama. Noto che sono in ottima compagnia data la stima che nutro verso colleghi come Nicola Morra. Tuttavia, proprio come scritto in precedenza e riportato dall’articolo, io ero favorevole “a trovare un dialogo e stipulare un contratto per il bene dell’Italia che è superiore ad ogni logica di bottega”. Ed è proprio quello che abbiamo fatto ...

M5S - Carelli : 'Salta Conte premier? Non lo escludo. Ancora non sappiamo Cosa succederà oggi' : E alla domanda se con Paolo Savona al dicastero dell'Economia il Governo per il cambiamento potrebbe predisporre un piano per uscire dall'euro, la Carelli ha spiegato: 'Lo escludo. Se le cose vanno ...

“Fabrizio - ci sono loro”. Antonella Clerici e Carlo Conti lo fanno per Frizzi. E non è Cosa facile… : sono passati più di due mesi dalla morte di Fabrizio Frizzi ma il dolore per la scomparsa dello storico conduttore è ancora tanto, così come i messaggi di affetto da parte di colleghi e fan che non riescono a darsi pace. Tanta la partecipazione durante i funerali del 60enne, deceduto a seguito di un’emorragia cerebrale dopo che da mesi aveva iniziato una battaglia con una brutta malattia, una situazione delicata della quale si era ...

Marco Liorni non si dimette : Cosa farà dopo La vita in diretta : Marco Liorni e la presunta lettera di dimissioni: la verità Da quando in qua un professionista con un contratto in scadenza dovrebbe addirittura star per firmare una lettera di dimissioni? E’ il caso di Marco Liorni: nelle ultime ore sul web si sta parlando di una presunta lettera di dimissioni che il conduttore de La vita in diretta starebbe per firmare dietro pressioni del suo agente Lucio Presta. Stando alle fonti attendibili de ...

Di Maio : “Ho visto Salvini - stiamo cercando di fare il governo. Polemiche su Conte? Non sanno più Cosa inventarsi” : Mentre Sergio Mattarella si è preso un giorno (almeno) per riflettere sulla nomina a presidente del Consiglio di Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono incontrati per parlare della formazione dell’esecutivo. Ovvero sono andati avanti sulle discussioni che riguardano la squadra dei ministri. A confermarlo è stato lo stesso capo politico dei 5 stelle: “Ci siamo visti, stiamo cercando di fare un governo“, ha detto ...

Non è Narcos ma la realtà : scendono dall’auto incappucciati e armati seminano il panico. Ecco Cosa succede nel quartiere : Lunedì pomeriggio, in un quartiere sensibile di Marsiglia, la Busserine, noto per il traffico di droga, c’è stata una sparatoria. Uomini incappucciati e armati di kalashnikov, a bordo di tre auto, hanno aperto il fuoco contro un gruppo di giovani, non lontano da un centro culturale. Nello scontro una persona è rimasta leggermente ferita. La polizia ha poi chiuso la zona con un cordone di sicurezza. Nel corso della fuga, ci sarebbe stato ...

Grande Fratello 15 - Barbara Palombelli : “Ho detto no perché non avrei avuto tempo di fare una Cosa bella - come volevo io” : Chissà come sarebbe stato il Grande Fratello 15 condotto da Barbara Palombelli. Non lo sapremo mai, dato che la giornalista e volto di Forum mesi or sono ha deciso di rifiutare la conduzione del reality di Canale 5 per dedicarsi ai suoi appuntamenti giornalieri con il tribunale televisivo (d’altronde, con 21 ore settimanali è la donna che sta più tempo in televisione). Al suo posto è arrivata Barbara d’Urso con tutto quello che ...

M5s-Lega - Di Maio : “Polemiche sul curriculum di Conte? Non sanno più Cosa inventarsi” : “Non sanno più cosa inventarsi”. Così il leader del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio risponde ai cronisti, che gli chiedono un commento alle polemiche sul curriculum di Giuseppe Conte e sul suo coinvolgimento nel caso Stamina. Entrando alla Camera Di Maio smentisce un incontro con Conte, mentre su quello odierno con Salvini puntualizza: “Perché ci vediamo? Stiamo facendo un governo” L'articolo M5s-Lega, Di Maio: ...

GF15 : Filippo lascia Lucia - ma qualCosa non torna : Nella casa del Grande Fratello si rompe la prima coppia: Filippo dice addio a Lucia, ma qualcosa non torna. La storia fra la commessa di Cinecittà e l’imprenditore romano era nata poche ore dopo l’ingresso dei concorrenti dalla porta rossa. Da subito aveva destato sospetti, soprattutto perché il bel Contri era in nomination contro Valerio LoGrieco e secondo molti inquilini era stata guidata soprattutto dalla voglia di attirare ...