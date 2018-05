«Cosa ci ha insegnato Philip Roth» | cinque scrittori a confronto

vanityfair

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Trovare aggettivi e definizioni non è compito che normalmente mette in difficoltà gli, ma davanti ala soggezione è tale da rendere tutti più cauti.è stato un Maestro, «ma anche più di questo: è stato un’entità», afferma Marco Missiroli, autore di Atti osceni in luogo privato (Feltrinelli) che più volte ha mostrato la sua ammirazione per il maestro scomparso. Glidi questa generazione sono infinitamente debitori del loro collega di Newark. «Per me Pastorale Americana fu una rivoluzione, un capolavoro assoluto», dichiara Teresa Ciabatti, celebrata autrice di La pià amata, (Mondadori) candidato allo Strega lo scorso anno. «Sono legata a questa opera, a comeentra in prima persona nel racconto, emozionandoci come se lui fosse lo Svedese e quella fosse sua figlia, restando comunque un passo indietro rispetto al racconto». A quella figlia, Merry, ...