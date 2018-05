Contratto di governo | “la pensione a “quota 100″? Con i 5 miliardi previsti sarà solo per

Governo M5s-Lega - l’istituto Cattaneo analizza il Contratto : “Non è quello più a destra. E programma più vicino a 5 stelle” : Il Governo M5s-Lega è “eccezionale“, ma non è quello “più a destra della storia“. Il contratto firmato da Luigi Di Maio e Matteo Salvini è frutto di un compromesso in cui ciascun partito ha perso parte importante dei propri programmi: il Carroccio ha dovuto cedere sui temi euroscettici, i Cinquestelle sui diritti. E’ il welfare il terreno di incontro dei due partiti e alla fine il programma si colloca quasi al ...

"Il Contratto di Governo più vicino a M5S che a Lega". Lo studio sull'accordo di governo dell'Istituto Cattaneo : "Nella trattativa tra Lega e M5s per la formazione del governo i due partiti contraenti hanno dovuto fare concessioni al partner-alleato". È quanto scrive l'Istituto Cattaneo in un report sul contratto di governo siglato da Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il leader della Lega, scrive il Cattaneo, "ha dovuto in parte cedere sulle questioni europee, "annacquando" le posizioni più fortemente euroscettiche, mentre Di Maio ha ...

Governo M5s-Lega - Di Stefano (Casapound) : “Alcuni punti del Contratto copiati da noi. Premier ideale? Salvini” : “Governo M5s-Lega? Del loro contratto ci sono cose interessanti, che ci piacciono. Altre non sono affrontate con la giusta durezza. Ma meglio questo Governo di ogni altro, perché, se realizza ciò che ha promesso, può sfasciare davvero i rapporti con l’Unione Europea“. Sono le parole del vicepresidente di Casapound, Simone Di Stefano, intervistato a Ecg Regione (Radio Cusano Campus). Scetticismo e perplessità sulla figura del ...

Pensioni - Cottarelli : “Spesa italiana al top nell’Ocse anche separando l’assistenza come previsto nel Contratto di governo” : L’Italia resterebbe al secondo posto tra i paesi Ocse per spesa Pensionistica rispetto al pil anche separando il costo della previdenza in senso stretto da quello dell'”assistenza”, come proposto nel contratto di governo Cinque stelle – Lega. Un’operazione che tra l’altro non sarebbe corretta per il confronto a livello internazionale, dato che “tutte le definizioni sono omogenee e comprendono i due tipi ...

Contratto di governo - Boeri bacchetta Di Maio e Salvini : “Costi per le pensioni sono più alti” : Tito Boeri ammonisce Salvini e Di Maio, a proposito della cosiddetta quota 100. Secondo il presidente dell'Inps avrebbe la misura avrebbe "un costo immediato di 15 miliardi all'anno", quindi molto di più dei 5 miliardi indicati sul documento siglato da M5S e Lega.Continua a leggere

Governo 5stelle-Lega - non sono un ribelle. Ecco cosa penso davvero del Contratto : Gli amici del Fatto Quotidiano in un articolo mi hanno inserito tra i “ribelli” di Palazzo Madama. Noto che sono in ottima compagnia data la stima che nutro verso colleghi come Nicola Morra. Tuttavia, proprio come scritto in precedenza e riportato dall’articolo, io ero favorevole “a trovare un dialogo e stipulare un contratto per il bene dell’Italia che è superiore ad ogni logica di bottega”. Ed è proprio quello che abbiamo fatto ...

Domani in regalo con La Provincia il Contratto di governo Lega-M5S : Domani in regalo con La Provincia troverete la versione definitiva del 'contratto per il governo del cambiamento' siglato da Lega e Cinquestelle, il programma frutto di una lunga mediazione che sta ...

Turismo : riforme in programma nel Contratto di Governo - : Ministero del Turismo con portafoglio, riorganizzazione ENIT, piattaforma web nazionale, web tax per agenzie straniere, abolizione tassa soggiorno: misure Lega e 5 Stelle nel programma di Governo.

Governo : Orlando - costo Contratto Lega-M5S senza precedenti : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – “Il copione dei prossimi mesi mi pare abbastanza chiaro. Poiché hanno fatto promesse che vanno ben oltre le possibilità, daranno la colpa all’euro. Di Battista si lamenta per l’attenzione alle coperture che a suo dire non ha precedenti. Scambia la causa con l’effetto. è il costo delle misure contenute nel ‘contratto’ che non ha precedenti almeno recenti”. Lo scrive ...

Contratto di governo - a che serve parlare di Ambiente se non lo si tutela : Non voglio sparare sulla Croce Rossa ma francamente, in attesa del nuovo governo, mi sembra il momento giusto per chiedersi se realmente sia utile per gli interessi collettivi continuare a mantenere in vita un ministero dell’Ambiente quale l’attuale. Intendiamoci, non voglio offendere la suscettibilità di alcuno ma, con il massimo rispetto per tutti, mi sembra innegabile che, a partire dal “governo dei professori”, ormai ...

Governo : Fava - in Contratto parola mafia solo una volta : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - "Leggiamo nel cosiddetto 'contratto di Governo' siglato da Lega e 5 Stelle che la parola sicurezza ricorre 17 volte, la parola mafia soltanto una, all'interno di un paragrafetto di sette righe". A farlo notare è il presidente della commissione regionale Antimafia dell'

Malmstrom - Contratto di governo Lega-M5S contiene "idee preoccupanti" : Mentre il Capo dello Stato Mattarella si prepara a ricevere i presidenti di Camera e Senato al Quirinale per decidere se affidare l'incarico di Premier al designato Giuseppe Conte , piovono le ...