Contratto di governo | Boeri bacchetta Di Maio e Salvini | “Costi per le pensioni sono più

Governo 5stelle-Lega - non sono un ribelle. Ecco cosa penso davvero del Contratto : Gli amici del Fatto Quotidiano in un articolo mi hanno inserito tra i “ribelli” di Palazzo Madama. Noto che sono in ottima compagnia data la stima che nutro verso colleghi come Nicola Morra. Tuttavia, proprio come scritto in precedenza e riportato dall’articolo, io ero favorevole “a trovare un dialogo e stipulare un contratto per il bene dell’Italia che è superiore ad ogni logica di bottega”. Ed è proprio quello che abbiamo fatto ...

Domani in regalo con La Provincia il Contratto di governo Lega-M5S : Domani in regalo con La Provincia troverete la versione definitiva del 'contratto per il governo del cambiamento' siglato da Lega e Cinquestelle, il programma frutto di una lunga mediazione che sta ...

Turismo : riforme in programma nel Contratto di Governo - : Ministero del Turismo con portafoglio, riorganizzazione ENIT, piattaforma web nazionale, web tax per agenzie straniere, abolizione tassa soggiorno: misure Lega e 5 Stelle nel programma di Governo.

Governo : Orlando - costo Contratto Lega-M5S senza precedenti : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – “Il copione dei prossimi mesi mi pare abbastanza chiaro. Poiché hanno fatto promesse che vanno ben oltre le possibilità, daranno la colpa all’euro. Di Battista si lamenta per l’attenzione alle coperture che a suo dire non ha precedenti. Scambia la causa con l’effetto. è il costo delle misure contenute nel ‘contratto’ che non ha precedenti almeno recenti”. Lo scrive ...

Contratto di governo - a che serve parlare di Ambiente se non lo si tutela : Non voglio sparare sulla Croce Rossa ma francamente, in attesa del nuovo governo, mi sembra il momento giusto per chiedersi se realmente sia utile per gli interessi collettivi continuare a mantenere in vita un ministero dell’Ambiente quale l’attuale. Intendiamoci, non voglio offendere la suscettibilità di alcuno ma, con il massimo rispetto per tutti, mi sembra innegabile che, a partire dal “governo dei professori”, ormai ...

Governo : Fava - in Contratto parola mafia solo una volta : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - "Leggiamo nel cosiddetto 'contratto di Governo' siglato da Lega e 5 Stelle che la parola sicurezza ricorre 17 volte, la parola mafia soltanto una, all'interno di un paragrafetto di sette righe". A farlo notare è il presidente della commissione regionale Antimafia dell'

Governo : Fava - in Contratto parola mafia solo una volta : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) – “Leggiamo nel cosiddetto ‘contratto di Governo’ siglato da Lega e 5 Stelle che la parola sicurezza ricorre 17 volte, la parola mafia soltanto una, all’interno di un paragrafetto di sette righe”. A farlo notare è il presidente della commissione regionale Antimafia dell’Ars Claudio Fava che, “alla vigilia del 23 maggio, che ricorda non solo una strage mafiosa ma la ...

Malmstrom - Contratto di governo Lega-M5S contiene "idee preoccupanti" : Mentre il Capo dello Stato Mattarella si prepara a ricevere i presidenti di Camera e Senato al Quirinale per decidere se affidare l'incarico di Premier al designato Giuseppe Conte , piovono le ...

Attacco di Cecilia Malstrom al Contratto di governo Lega-M5S : "Idee preoccupanti". Ma Le Pen esulta : ... la Commissione europea non interferisce nelle politiche nazionali: tuttavia riteniamo molto importante che il nuovo governo italiano mantenga la sua strada e persegua una politica di bilancio ...

Governo - Boldrini : “Nel Contratto dimenticate le donne. Progressisti che hanno votato M5s hanno preso cantonata” : “Sto studiando il contratto di Governo, non ci si può credere: non c’è nulla sull’occupazione e sull’imprenditoria femminile”. Lo ha detto l’ex presidente della Camera Laura Boldrini, partecipando al presidio in difesa della Casa internazionale delle donne di Roma. “Non c’è nulla per prevenire la violenza sulle donne. C’è solo un piccolo riferimento a un fondo a sostegno per le vittime, ma ...

Nel Contratto di governo non c'è quel che serve al turismo : Mi sarei aspettato, senza alcun pregiudizio, grandi novità, idee azzardate, almeno diverse e comunque inedite sul turismo, ma dal documento M5s-Lega del contratto di governo non si legge niente di tutto questo. A parte qualche proposta specifica condivisibile o ragionevole, l'intero impianto riprende discorsi, linguaggi, convinzioni che abbiamo sentito mille e mille volte e, addirittura, con ritorni all'indietro –questi ...

Carburanti - il Contratto di Governo cancella le accise più vecchie : Secondo il contratto di Governo stipulato tra Lega e 5 Stelle verrebbero cancellate le accise più vecchie sui Carburanti con un grande risparmio per gli automobilisti ed un enorme buco di bilancio Dopo il ballo auto le accise sui Carburanti sono le tasse più odiate dagli automobilisti italiani. Secondo il contratto di Governo stipulato tra Lega e 5 Stelle verrebbero cancellate le accise più vecchie sui Carburanti, offrendo così un rande ...

Contratto governo - diritti dimenticati : eutanasia - ius soli e rimborsi nido solo agli italiani. C’è però un ministero Disabili : diritti civili dimenticati e politiche sociali ancora troppo timide. Per i primi neppure un cenno tra i punti del Contratto di governo tra 5 Stelle e Lega, che riesce a tenere ancora sepolte le leggi sull’eutanasia e quella sullo ius soli. È prevista, invece, una spesa fino a 17 miliardi di euro per le politiche della famiglia. È l’unica cifra messa nera su bianco, perché non vengono in alcun modo indicate le risorse con cui, ad esempio, ...