Conte presidente del Consiglio «incaricato» | cosa succede adesso

Conte nuovo presidente del Consiglio Incarico da Mattarella di formare il governo : Dopo 80 giorni si sblocca l'impasse politico: il presidente Sergio Mattarella ha incaricato Giuseppe Conte di formare il nuovo governo.

Incarico accettato con riserva : il discorso integrale del presidente incaricato Giuseppe Conte : Buonasera a tutti, il presidente della Repubblica mi ha conferito l'Incarico di formare il Governo, Incarico che ho accettato con riserva. Se riuscirò a portare a compimento l'Incarico esporrò alle ...

Mattarella affida l'incarico di presidente del Consiglio a Conte : 'Nasce il governo del cambiamento' : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affidato ufficialmente l'incarico di presidente del Consiglio a Giuseppe Conte, che ha accettato con riserva, come da prassi. L'incontro tra i due è ...

Governo - il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato l’incarico a Giuseppe Conte per formare il nuovo esecutivo. Ha accettato con riserva : Finisce così l’attesa per la formazione di un nuovo Governo targato Movimento 5 Stelle-Lega. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato Giuseppe Conte al Quirinale nel pomeriggio. Fonti in casa Lega assicuravano già nella mattina: “Siamo pronti a partire”. Di Maio invece aveva detto: “Conte? Ci siamo sentiti per farci un in bocca al lupo per l’Italia, non per noi. Se ci vedremo? No, ...

In corso il colloquio tra il Presidente Mattarella<br> e il Professor Giuseppe Conte : Aggiornamento ore 18:22 - Ancora in corso il colloquio tra Mattarella e Conte.Aggiornamento ore 17:30 - Il colloquio tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Professor Giuseppe Conte è cominciato puntualmente.Sergio Mattarella convoca Giuseppe Conte "Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 17.30 di oggi, al Palazzo del Quirinale, il Prof. Giuseppe Conte", un messaggio scarno del Colle ...

Governo : il Presidente del Consiglio sarà Conte? Non è più così scontato Video : Giuseppe Conte è l’uomo del momento. È lui la figura scelta da M5S e Lega come premier. Negli ultimi giorni però il giurista sta facendo parlare tantissimo di sé e non solo per meriti. In particolare, molti giornali hanno sollevato dubbi sulla veridicita' di quanto scritto nel suo curriculum vitae riguardo il percorso di studi. Anche il Presidente della Repubblica Mattarella si è preso tempo per riflettere sul potenziale futuro Presidente del ...

Governo - il Presidente Mattarella convoca<br>Giuseppe Conte alle ore 17 : 30 : "Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 17.30 di oggi, al Palazzo del Quirinale, il Prof. Giuseppe Conte", un messaggio scarno del Colle annuncia che oggi pomeriggio, finalmente, ci sarà l'incontro tra il Capo dello Stato e il Premier in pectore di MoVimento 5 Stelle e Lega. Difficile pensare che non venga assegnato l'incarico dopo questa convocazione ufficiale. Sarà probabilmente anche la volta buona per ...

Premier - Conte convocato da Mattarella M5S - Di Battista attacca il Presidente : : Il capo dello Stato ha chiesto a Di Maio e a Salvini la conferma sul nome del candidato Premier. Dopo la risposta affermativa ha fissato l’appuntamento con il giurista |