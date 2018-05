: Buon lavoro al Presidente incaricato #Conte. Egli si è proposto come l'avvocato difensore del popolo italiano: noi… - matteorenzi : Buon lavoro al Presidente incaricato #Conte. Egli si è proposto come l'avvocato difensore del popolo italiano: noi… - lorepregliasco : Giusto verificare con la massima attenzione cv e biografia del presidente del Consiglio in pectore. Ma diciamocelo,… - Montecitorio : Il Presidente @Roberto_Fico incontra in questo momento a Montecitorio il Presidente del Consiglio incaricato Giusep… -

"Il cambiamento non è mai stato così vicino!". Di Maio, capo politico del M5S, esulta per l'incarico di formare il governo conferito da Mattarella al professor Giuseppe"avrà la possibilità di far volare questo Paese, renderlo più leggero, più snello e con più diritti". Il leader della,Salvini,dichiara: ", voglia di cominciare a lavorare con la speranza che nessuno metta altri ostacoli alla nascita di un governo che gli italiani stanno aspettando". E rilancia Savona all'Economia.(Di mercoledì 23 maggio 2018)