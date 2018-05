Conte incaricato premier | Io avvocato difensore del popolo italiano

Giuseppe Conte è il premier incaricato : «Io - avvocato difensore degli italiani» : Ccome da prassi, Giuseppe Conte ha accettato con riserva, l'incarico che gli ha affidato ufficialmente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'incontro tra i due...

Conte incaricato - soddisfazione M5S-Lega : E rilancia Savona all'Economia.

Conte incaricato - soddisfazione M5S-Lega : 20.50 "Il cambiamento non è mai stato così vicino!". Di Maio, capo politico del M5S, esulta per l'incarico di formare il governo conferito da Mattarella al professor Giuseppe Conte. Conte "avrà la possibilità di far volare questo Paese, renderlo più leggero, più snello e con più diritti". Il leader della Lega,Salvini,dichiara: "soddisfazione, voglia di cominciare a lavorare con la speranza che nessuno metta altri ostacoli alla nascita di un ...

Conte presidente del Consiglio «incaricato» : cosa succede adesso : «Nei prossimi giorni tornerò dal presidente della Repubblica per sciogliere la riserva e in caso di esito positivo per sottoporgli la lista dei ministri; non vedo l'ora di iniziare a lavorare sul ...

Le prime parole da premier incaricato di Giuseppe Conte. Ai raggi X : Dopo oltre due ore di colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Giuseppe Conte si rivolge al Paese da premier incaricato. Quattro minuti di discorso d'accettazione. Poche parole prima di entrare in un taxi, che lo condurrà presumibilmente dai presidenti di Camera e Senato per le prime consultazioni. parole che appaiono scelte con cura e che contengono messaggi chiari, e risposte nemmeno troppo ...

Incarico accettato con riserva : il discorso integrale del presidente incaricato Giuseppe Conte : Buonasera a tutti, il presidente della Repubblica mi ha conferito l'Incarico di formare il Governo, Incarico che ho accettato con riserva. Se riuscirò a portare a compimento l'Incarico esporrò alle ...

Il Premier incaricato Giuseppe Conte : <br>"Sarò l'avvocato difensore del popolo italiano" : Aggiornamento ore 19:42 - Giuseppe Conte ha confermato di aver accettato l'incarico con riserva. Questo il suo breve discorso davanti alla platea dei giornalisti: "Buonasera a tutti. Il Presidente della Repubblica mi ha conferito l'incarico di formare il Governo, incarico che ho accettato con riserva. Se riuscirò a portare a termine l'incarico, esporrò alla Camera un programma basato sulle intese intercorse tra la forze politiche di ...

Il premier incaricato Conte : "Governo del cambiamento" : 'Il presidente della Repubblica mi ha conferito l'incarico di formare un governo, se riuscirò a portare a compimento l'incarico esporrò alle Camere il programma basato sulle intese tra le forze ...