Conte è il premier incaricato

Conte premier incaricato : sarò l'avvocato difensore del popolo italiano : Il professore ha accettato l'incarico con riserva, ma spera di scioglierla presto: non vedo l'ora di cominciare a lavorare - Oltre due ore di colloquio con il Capo dello Stato Mattarella. Alle 19.19 l'...

Habemus premier : Giuseppe Conte ha ricevuto l’incarico : Habemus premier. O quasi. Si chiama Giuseppe Conte, fa il docente di diritto privato, ha 54 anni, un figlio di 10, un profilo Facebook attivo da poche ore, un curriculum finito al centro di alcune polemiche e già due record da premier in pectore. Uno: è stato il primo uomo a salire al Colle per ricevere l’incarico da premier e presentarsi per la prima volta all’uomo che quell’incarico doveva darglielo, il Presidente della ...

Giuseppe Conte premier incaricato : «Nasce il governo del cambiamento - io avvocato difensore degli italiani» : Giuseppe Conte ha accettato con riserva, come da prassi, l'incarico che gli ha affidato ufficialmente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'incontro tra i due è durato...

Giuseppe Conte - ecco chi è il premier scelto da Salvini e Di Maio : Giuseppe Conte, ecco il premier scelto da Di Maio e Salvini come presidente del consiglio. Lo ha confermato Luigi Di Maio uscendo dal Quirinale

Premier - Mattarella dà incarico a Conte : L’incontro tra Mattarella e il professore, indicato da M5S e Lega per l’incarico di formare il governo. Di Battista attacca il Colle e scoppia la polemica |

Alle 19.20 Conte incaricato premier. La Meloni attacca ancora Salvini : Volano gli stracci nel centrodestra. “Non è vero semplicemente perché Salvini non me lo ha mai chiesto. L’unico via libera

Maratona Mentana - Chicco-show sul premier/ Lo chiama “Conte of Florence“ per legami con Boschi : poi Verdini.. : Maratona Mentana, altro Chicco-show sul nuovo premier al Quirinale: lo chiama "Conte of Florence" per i suoi legami con Maria Elena Boschi. Poi "stana" Verdini sulla giustizia(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 19:07:00 GMT)

Governo - Salvini : “Conte premier? Non sarà mero esecutore del contratto”. E rilancia Savona per l’Economia : Giuseppe Conte mero esecutore del contratto di Governo? “No e dovrà essere indipendente dalle decisioni prese da me e da Di Maio, ma ovviamente si parla di una maggioranza politica e quindi noi rispondiamo ai cittadini italiani”. Così Matteo Salvini delinea il perimetro di azione del premier incaricato Giuseppe Conte. Per il Governo M5S-Lega c’è un altro problema non da poco: i soli sei voti di maggioranza al Senato. ...

Irpef - multe e Cassa forense : tutte le tasse non pagate e poi saldate dal premier in pectore Giuseppe Conte : Mancati versamenti di Irpef, Iva e Irap, ma anche tre multe non pagate e versamenti assenti per quanto riguarda la Cassa forense e i contributi di maternità. L'edizione online di Libero pubblica due cartelle esattoriali, rispettivamente del 2009 e del 2011, che mettono in luce il difficile rapporto tra l'Agenzia delle entrate e Giuseppe Conte, premier in pectore del governo targato Lega-5 Stelle.Da questi mancati versamenti Equitalia ha ...

Premier - Conte al Colle | : Il capo dello Stato ha chiesto a Di Maio e a Salvini la conferma sul nome del candidato Premier. Di Battista attacca il Colle e scoppia la polemica |