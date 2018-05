Conte è il premier incaricato : «Io - avvocato difensore degli italiani» : Come da prassi, Giuseppe Conte ha accettato con riserva, l'incarico che gli ha affidato ufficialmente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'incontro tra i due è...

Giuseppe Conte premier incaricato : 'Sarò lavvocato del popolo italiano' : Ma i nodi sono ancora da sciogliere, come il ministero dello Sviluppo economico, con dentro il Lavoro, rivendicato dal M5s, e la 'blindatura' di Paolo Savona all'Economia. E Salvini tiene la guardia ...

Conte è il premier incaricato : «Io - avvocato difensore degli italiani» : Come da prassi, Giuseppe Conte ha accettato con riserva, l'incarico che gli ha affidato ufficialmente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'incontro tra i due è...

Giuseppe Conte - Vittorio Feltri : perché è un premier inadeguato - la pantegana partorita dalla montagna : Vi proponiamo l'editoriale di Vittorio Feltri pubblicato su Libero di mercoledì 23 maggio. Un commento scritto ovviamente alla vigilia, nel giorno in cui l'Italia ha scoperto i tarocchi nel curriculum ...

Conte premier incaricato : la notizia sui siti stranieri : I principali siti di informazione all'estero seguono gli sviluppi della politica italiana: ecco gli articoli che riportano l'incontro tra Mattarella e Giuseppe Conte , il giurista indicato da Lega e M5s come futuro Presidente del Consiglio. Conte ha ricevuto dal Presidente ...

Giuseppe Conte è il Premier incaricato/ Orfini (PD) : "Estrema destra al Governo - colpa di Berlusconi" : Giuseppe Conte , il Premier incaricato del Governo Lega-M5s: ultime notizie, il primo discorso "sarò avvocato difensore del popolo italiano". Giò nella bufera per il curriculum 'taroccato'(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 21:16:00 GMT)

Conte premier - Di Maio : ora facciamo giustizia : Sulla lista dei ministri del governo c'è il nodo dell'Economia. Salvini e i 5 stelle insistono per Paolo Savona che rappresenta 'una garanzia per gli italiani', ha detto il leghista lasciando ...

Governo - ultime notizie DIRETTA | Conte premier incaricato | : Mattarella conferisce l'incarico al professore, che accetta con riserva: "Sta per nascere Governo del cambiamento. Confermo la collocazione internazionale ed europea dell'Italia". Proseguono le ...

Governo Lega-M5s - Conte premier incaricato da Mattarella/ “Confermare Italia in Ue : Carta prima del Contratto” : Nuovo Governo Lega-M5s, Mattarella dà incarico a Giuseppe Conte al Quirinale: "collocazione Italia in Ue e Costituzione prima del Contratto di Governo". Salvini e Di Maio, "si parte"(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 20:15:00 GMT)