Conte al Colle al Quirinale per l'incarico : colloquio di un'ora e mezzo con Mattarella : Giuseppe Conte è salito al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che gli affiderà ufficialmente l'incarico di presidente del...

Governo - lungo incontro tra Conte e Mattarella per l’incarico. Di Maio : ?«Sui ministri decide il Colle». Salvini : «No a veti» : Il candidato premier di Movimento Cinque Stelle e Lega al Colle per l'incontro con il presidente Mattarella. Nel corso della mattinata Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno confermato il suo nome nonostante le polemiche sul curriculum del professore di diritto privato. Di Maio:?«Inizia la Terza Repubblica, Conte sarà premier politico». Lega:?«Pronti a partire». Post di Di Battista contro il Colle diventa un caso ...

Conte al Colle al Quirinale per l'incarico : arriva in taxi : Giuseppe Conte è salito al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che gli affiderà ufficialmente l'incarico di presidente del...

Conte al Colle al Quirinale per l'incarico : arriva in taxi : Giuseppe Conte è salito al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che gli affiderà ufficialmente l'incarico di presidente del...

Governo - Conte arrivato al Quirinale per l’incarico. Di Maio : ?«Sui ministri decide il Colle». Salvini : «No a veti» : Il candidato premier di Movimento Cinque Stelle e Lega al Colle per l'incontro con il presidente Mattarella. Nel corso della mattinata Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno confermato il suo nome nonostante le polemiche sul curriculum del professore di diritto privato. Di Maio:?«Inizia la Terza Repubblica, Conte sarà premier politico». Lega:?«Pronti a partire». Post di Di Battista contro il Colle diventa un caso ...

Conte al Colle al Quirinale per l'incarico : arriva in taxi : Giuseppe Conte è salito al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che gli affiderà ufficialmente l'incarico di presidente del...

Giuseppe Conte al Colle per l'incarico - in corso il colloquio con Mattarella : Ebbene, finalmente, una maggioranza si è formata" per "un governo capace di ristabilire un principio sacrosanto in democrazia: il primato della politica sulla finanza. Mi rendo conto che ristabilire ...

Conte al Colle al Quirinale per l'incarico. Di Maio : 'Inizia la Terza Repubblica' : Giuseppe Conte è salito al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella . 'Oggi comincia la Terza Repubblica, ve l'avevo detto, l'avevo promesso', ha ribadito il leader ...

Conte al Colle al Quirinale per l'incarico. Di Maio : «Inizia la Terza Repubblica» : Giuseppe Conte è salito al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. «Oggi comincia la Terza Repubblica, ve l'avevo detto, l'avevo...

Conte al Colle al Quirinale per l'incarico. Di Maio : «Inizia la Terza Repubblica» : Giuseppe Conte è salito al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. «Oggi comincia la Terza Repubblica, ve l'avevo detto, l'avevo...

Conte al Colle al Quirinale per l'incarico. Di Maio : «Inizia la Terza Repubblica» : Giuseppe Conte è salito al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. «Oggi comincia la Terza Repubblica, ve l'avevo detto, l'avevo...

Premier - Conte al Colle | : Il capo dello Stato ha chiesto a Di Maio e a Salvini la conferma sul nome del candidato Premier. Di Battista attacca il Colle e scoppia la polemica |

Governo - Giuseppe Conte da Mattarella. Diretta dal Colle : Boccia: "La politica sbaglia se vuole indebolire l'economia". Spread oltre quota 190 punti Ue: "Italia tagli deficit per 0,6% del Pil e spesa pensioni" VIDEO Lega-M5s, Boccia: non è chiaro dove ...

Savona al Tesoro - ok del Colle La Lega non ha dubbi : è fatta Conte è al Quirinale per l'incarico : L'economia Paolo Savona sarà il ministro dell'Economia del governo giallo-verde e dal Quirinale non arriverà il veto sul nome dell'ex ministro del governo Ciampi. Lo assicurano ad Affaritaliani.it fonti ai massimi livelli della Lega... Segui su affaritaliani.it