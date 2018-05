ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Consulta: “Incostituzionale estendere al 2020 i tagli alle Regioni ordinarie. Lo Stato trovi altrove quei 750 milioni”… - ANDREAZANETTIN : RT @fattoquotidiano: Consulta: “Incostituzionale estendere al 2020 i tagli alle Regioni ordinarie. Lo Stato trovi altrove quei 750 milioni”… - alcinx : RT @fattoquotidiano: Consulta: “Incostituzionale estendere al 2020 i tagli alle Regioni ordinarie. Lo Stato trovi altrove quei 750 milioni”… - GHERARDIMAURO1 : RT @fattoquotidiano: Consulta: “Incostituzionale estendere al 2020 i tagli alle Regioni ordinarie. Lo Stato trovi altrove quei 750 milioni”… -

(Di mercoledì 23 maggio 2018) La Corte Costituzionale ha sancito che l’estensione aldel contributo di 750 milioni di euro impostacon la legge di bilancio per il 2017 è incostituzionale. Lodovrà trovare la cifra mancante in altro modo. La censura dei giudici dellariguarda l’articolo 1 comma 527 della manovra approvata a dicembre 2016, che eraimpugnato dal Veneto. Il contributo delleera già previsto in un decreto legge dell’aprile 2014 e con quella norma il governo aveva esteso per la terza volta di un anno l’ambito temporale della manovra che in origine doveva essere limitata al triennio 2015-2017. Secondo la Corte, il “raddoppio surrettizio della durata di una manovra di finanza pubblica” è “in contrasto con il canone della transitorietà che deve caratterizzare le singole misure impositive di risparmi di spesa”. La sentenza ...