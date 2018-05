Consigli per un’opposizione efficace

Le patate possono essere tossiche : i Consigli per mangiarle in sicurezza : È uno degli alimenti più consumati al mondo, presente in decine di ricette anche della tradizione italiana. Ma le patate, generalmente considerate un cibo sicuro al 100%, non devono essere ...

Ex Consigliere Trump in Italia per incontrare Matteo Salvini : Steve Bannon, l'ex stratega di Donald Trump, sarà in Italia in settimana per incontrare il leader della Lega Nord, Matteo Salvini. Lo riporta l'agenzia Bloomberg, nell'ambito di un'intervista all'ex ...

Ecco alcuni Consigli per la salute in gravidanza di mamma e bambino : Quando si è in dolce attesa, diventa di vitale importanza prendersi cura di sé e del proprio bambino. Ecco perché è importante che la futura mamma si sottoponga ad esami periodici. I test prenatali aiutano a tenere sotto controllo lo sviluppo del bebè, mentre valutare se conservare le cellule staminali può essere un modo per preservare la salute futura di tutta la famiglia. Data la delicatezza del periodo, alcune donne si chiedono come ...

Un commissario straordinario per la riforma della giustizia civile. Consigli (non richiesti) al prossimo Ministro della Giustizia : Tutti gli ultimi ministri della Giustizia hanno ripetuto il mantra che non esiste una formula magica per migliorare l'efficienza della Giustizia civile italiana. Solo una serie di piccole e frammentate riforme. Il risultato sono stati timidi passi avanti che non hanno risollevato la nostra Giustizia civile dall'abisso delle classifiche internazionali.La Banca mondiale ci colloca tra il Gambia e la Bolivia e il CEPEJ del Consiglio d'Europa in ...

Regione Veneto - Zaia “tradito” dalla sua maggioranza : dopo tre anni abolito il limite dei due mandati per i Consiglieri : In Veneto tornano i professionisti della politica, i consiglieri regionali a cui la carica piace così tanto che non la lascerebbero mai, i rappresentanti del popolo che si sono affezionati agli scranni di Palazzo Ferro Fini, al punto da non volerli lasciare neppure dopo due legislature, ovvero dieci anni di mandato. A Venezia, nel corso della piccola maratona per l’approvazione della nuova legge elettorale, gli Zaia-boys, i leghisti in ...

Voto in corso in Valle d’Aosta per il rinnovo del Consiglio regionale : Un altro importante test elettorale è in corso oggi. Le urne sono aperte in Valle d’Aosta per il rinnovo del

Valle d'Aosta - seggi aperti : 100mila al voto per Consiglio regionale - : Oggi nuovo mini test elettorale con il voto alle regionali in Valle d'Aosta. Nella più piccola regione italiana, dove vige lo statuto speciale, seggi aperti fino alle 22. Domani lo spoglio

V.d'Aosta - si vota per rinnovo Consiglio : Parteciperanno in tutto dieci liste e sembra difficile che una forza politica da sola riesca a raggiungere la maggioranza dei seggi. Per questa ragione è considerata molto probabile la formazione di ...

V.d'Aosta - si vota per rinnovo Consiglio : 6.51 Si vota oggi per il rinnovo del Consiglio regionale in Valle d'Aosta, una delle cinque regioni a statuto speciale e,con 128 mila abitanti, la più piccola regione italiana per popolazione. Parteciperanno in tutto dieci liste e sembra difficile che una forza politica da sola riesca a raggiungere la maggioranza dei seggi. Per questa ragione è considerata molto probabile la formazione di un governo regionale di coalizione. Seggi aperti dalle ...

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per la 38^ giornata : chi schierare nell’ultimo turno : Consigli Fantacalcio Serie A: le nostre dritte in vista 38^ giornata, l'ultima del campionato italiano. Su chi puntare per questo ultimo banco di prova dei fantallenatori?.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 06:17:00 GMT)

Buffon e l’addio alla Juventus - Maldini : “ci accomuna l’amore per il calcio - ma non saprei cosa Consigliargli” : Paolo Maldini ha parlato dell’addio di Buffon alla Juventus, evitando di dargli un consiglio su quale strada intraprendere adesso “E’ veramente difficile consigliarlo, perché nessuna storia è uguale all’altra. Ci accomuna una cosa, parlo di Totti, di Del Piero e di Buffon: l’amore per questo sport. Nasce da lì la difficoltà di dire basta“. Lo ha detto Paolo Maldini in merito al possibile addio al calcio di ...

Carenza di Vitamina D - come evitarla? I Consigli degli esperti per una corretta assunzione : “Paradossalmente in Italia c’è una delle più alte prevalenze in Europa di Carenza di Vitamina D: questo perché nel nostro Paese non c’è la cultura della prevenzione e, come invece avviene persino in Scandinavia, fin da bambini non si viene spinti a stare all’aria aperta e a esporsi al sole per una corretta produzione di questa sostanza. Tanto che oggi le raccomandazioni sono di ‘cercare i raggi’ per almeno 20 ...

Maldini : “difficile Consigliare Buffon - ci accomuna amore per sport” : “E’ veramente difficile consigliarlo, perché nessuna storia è uguale all’altra. Ci accomuna una cosa, parlo di Totti, di Del Piero e di Buffon: l’amore per questo sport. Nasce da lì la difficoltà di dire basta”. Lo ha detto Paolo Maldini in merito al possibile addio al calcio di Gigi Buffon. “Per me non è stato così traumatico, perché è stata una cosa pensata a lungo -ha aggiunto la bandiera del Milan ai ...

Contratto M5S-Lega - Berlusconi : a Salvini ho Consigliato di tornare a casa - c'è molta distanza. Di Maio : speriamo di partire la prossima ... : Nuovo stop di Silvio Berlusconi al governo M5S-Lega . 'Nell'ultima telefonata che gli ho fatto ho consigliato a Salvini di tornare a casa', ha detto il leader di Forza Italia ad Aosta per l'ultima ...