Confindustria | priorità lavoro | avanti con l' Europa | no a passi indietro su Tav e Ilva

1 Maggio : Confindustria Veneto - sicurezza sul lavoro sempre stata priorità : Venezia, 30 apr. (AdnKronos) – “In tema di sicurezza, Confindustria e Sindacati condividono il medesimo obiettivo: azzerare il numero di incidenti e dei decessi sul lavoro”. Questa la risposta del Presidente di Confindustria Veneto Matteo Zoppas alla richiesta di Christian Ferrari (Cgil), Onofrio Rota (Cisl) e Gerardo Colamarco (Uil) di definire strategie e azioni congiunte, in occasione della ricorrenza del 1 Maggio. ...

L.elettorale : Rossi (Confindustria) - modifica sia priorità nuovo Governo : Palermo, 21 apr. (AdnKronos) - "Questa legge elettorale non ha creato stabilità e non ci ha consegnato un vincitore, anzi i partiti che preso meno voti sono quelli determinanti per la formazione del Governo. Spero che uno dei primi punti per il pRossimo Governo sia una modifica di questa legge". A d

Cultura : Rossi (Confindustria) - molto da fare - sia priorità nuovo Governo : Palermo, 21 apr. (AdnKronos) - "Negli ultimi anni qualcosa è cambiato, penso al finanziamento dell'industria dell'audiovisivo, del cinema. Sono stati fatti dei passi in avanti soprattutto negli ultimi cinque anni, però molto ancora c'è da fare perché non c'è al mondo un Paese come il nostro. Abbiamo