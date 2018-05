Confindustria | Europa imprescindibile | cambiarla da dentro

Confindustria - Maurizio Gasparri : Dentro Europa per cambiarla - così ai popoli non piace : Teleborsa, - La conclusione della relazione del Presidente di Confindustria , Vincenzo Boccia , all'Assemblea annuale dell'associazione imprenditoriale, "ha attinto al pensiero della Thatcher" Lo ha ...

Confindustria - Boccia : «Europa imprescindibile - cambiarla da dentro». No a passi indietro su Tav e Ilva : L'Italia, avverte il presidente degli industriali, «deve sentirsi a pieno titolo parte del gruppo di testa di questa Europa» Tra le priorità il lavoro per le giovani generazioni e le infrastrutture come volano per l’economia...