Confindustria | dove sono i soldi per le coperture?

(Di mercoledì 23 maggio 2018)siano iper realizzare il programma del governo 5 Stelle-Lega nessuno lo sa ancora. I grillini parlano, con molta approssimazione, di 20-30 miliardi di euro all’anno ma i critici dicono chealmeno tre volte tanto le risorse che servono per un programma che si propone misure gravose per conti pubblici come il reddito di cittadinanza e la revisione della legge Fornero sulle pensioni."Non è affatto chiarosi recuperano le risorse per realizzare i tanti obiettivi e promesse elettorali"ha detto stamattina il presidente di, Vincenzo Boccia, all'assemblea annuale dell’associazione."Se nasce un esecutivo anti-Ue i problemi saranno tanti e non solo per il Sud. Il nodo principale è quello finanziario"ha aggiunto Boccia che evidentemente guarda con attenzione anche all'impennata dello spread degli ultimi giorni tra titoli di Stato decennali italiani e ...