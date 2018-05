Confindustria all' attacco del governo sfascista

E Confindustria tifa Bruxelles : "Sì alla manovra taglia-debito" : Roma - 'Abbiamo bisogno di un governo che sappia rassicurare'. Il direttore del centro studi di Confindustria, Andrea Montanino, in audizione sul Def dinanzi alle commissioni speciali riunite di ...

Palermo : Confindustria - bene nuove linee tram ma no a gestione fallimentare Amat : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - "Siamo favorevoli ai progetti di sviluppo e alle infrastrutture. Siamo assolutamente contrari alle opere, la cui gestione viene affidata a società, come l'Amat (l'azienda di trasporto pubblico urbano, ndr) che non hanno prospettive di vita da qui a quando il tram vedrà

Palermo : Confindustria - bene nuove linee tram ma no a gestione fallimentare Amat : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) – “Siamo favorevoli ai progetti di sviluppo e alle infrastrutture. Siamo assolutamente contrari alle opere, la cui gestione viene affidata a società, come l’Amat (l’azienda di trasporto pubblico urbano, ndr) che non hanno prospettive di vita da qui a quando il tram vedrà la luce. Siamo assolutamente contrari a far gravare, per l’ennesima volta, i risultati fallimentari delle partecipate ...

Taglio del nastro per Lean Lab 4.0 di Confindustria Toscana Sud all'interno dello stabilimento Whirpool Emea : E' stato inaugurato oggi il Lean Lab 4.0 di CTQ-Confindustria Toscana Sud realizzato all'interno dello stabilimento senese di Whirlpool Emea , Europa, Medio Oriente, Africa, . Si tratta del primo ...

Confindustria : rallenta crescita del Pil : 18.10 E' "un'Italia sotto le attese" quella che osservano gli economisti di Confindustria a inizio 2018, e che "rallenta" nella crescita nel primo trimestre. Questa la sintesi della "congiuntura flash"del Centro studi di Confindustria Dopo il ribasso a febbraio della produzione industriale e la"lieve flessione" degli ordini per l'industria, "rimane il trend di crescita", ma "ciò potrebbe determinare una frenata del Pil nel primo trimestre" ...

Pil : Confindustria - Italia rallenta in primo trimestre : Gli economisti di Confindustria vedono una "Italia sotto le attese a inizio 2018". "Crescono i rischi per l'economia mondiale e l'Italia rallenta nel 1° trimestre" è la sintesi della "congiuntura flash" del centro studi di via dell'Astronomia. Dopo la produzione industriale che "ha sorpreso al ribasso a ...

L'Italia rallenta - allarme di Confindustria 'Crescita sotto le attese nel 1° trimestre' : 'Italia sotto le attese a inizio 2018'. È la previsione del centro studi di Confindustria . 'Crescono i rischi per l'economia mondiale e L'Italia rallenta nel primo trimestre' è la sintesi della 'congiuntura flash' del centro studi di via dell'Astronomia. Dopo la produzione industriale che 'ha sorpreso al ribasso a ...

Confindustria Romagna sull'APT : "alla Presidenza serve un regista per il futuro" : ... che abbia esperienze e competenze a 360 gradi sull'ampio e variegato mondo del turismo. "Senza nulla togliere alla persona e ai meriti di sportivi di Davide Cassani, stimato professionista proposto ...

"Dalle barriere al commercio danni pure all'America". L'analisi di Confindustria : Il presidente Usa Donald Trump non ha tutti i torti sui danni provocati dalla concorrenza sleale cinese, ma la strategia dei dazi rischia di fare danni anche agli stessi Stati Uniti. È L'analisi ...

Lotta all'interno di Confindustria - alcuni industriali fanno partire un'azione legale contro la reggenza : I malesseri che covano ormai da mesi in Unindustria di Forlì-Cesena e che hanno avuto come punta visibile i l commissariamento da parte di Confindustria di tutti gli organi sociali eletti localmente , ...