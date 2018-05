Concerto di Nek Max Renga in Sardegna | annunciata una nuova data | biglietti in prevendita

Scaletta del Concerto di Max Nek e Renga all’Arena di Verona il 28 aprile : orari e ultimi biglietti : Sabato 28 aprile il concerto di Max Nek e Renga all'Arena di Verona, per la conclusione del tour congiunto prima dei nuovi concerti estivi. Questa sera a Verona una grande feste in musica in compagnia del trio più amato d'Italia degli ultimi mesi: Max Pezzali, Nek e Francesco Renga suoneranno all'Arena di Verona, per il loro progetto iniziato a gennaio Duri da battere. Sul palco dell'Arena di Verona, Max Nek e Renga proporranno uno ...

Nek Pezzali e Renga - «un Concerto tra amici» : Max Pezzali, Francesco Renga e Nek ce lo avevano raccontato il giorno dell’annuncio di questa inedita unione artistica. La voglia di divertirsi, di cantare insieme, per un desiderio di mettersi in gioco, di fare qualcosa che non avevano mai fatto, perché si erano scoperti simili, Duri da battere, come il titolo del singolo di Pezzali che aveva dato il via all’unione. LEGGI ANCHENek, Pezzali, Renga: «Ci divertiremo tantissimo» In tour ...

Nek Max Renga in Concerto a Napoli il 3 aprile : info - scaletta e ultimi biglietti : Nek Max Renga in concerto a Napoli il 3 aprile riprendono il tour che andranno a concludere con il grande evento all'Arena di Verona. Il trio si è preso un mese di pausa dal palco per la promozione del disco che hanno rilasciato il 9 marzo scorso, per il quale hanno tenuto un lungo firma copie nel quale hanno incontrato i fan. Gli ultimi biglietti per assistere al concerto sono ancora in prevendita su TicketOne e in tutti i canali ...