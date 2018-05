Con gamma business PSA passerella a Monza per Peugeot 508

Dovresti comprare OnePlus 6? Pro e Contro del top di gamma Android : Dopo mesi di rumor e leak, ufficiali e non, OnePlus 6 è ora disponibile all’acquisto, ma Dovresti comprarlo? OnePlus ha fatto del marketing un punto centrale per la diffusione dei suoi device Android e non potrebbe essere diverso visto che senza pubblicità il marchio non sarebbe noto. Il nuovo flagship è caratterizzato da un core basato sulle prestazioni, il CEO di OnePlus lo ha spiegato sul Forum ufficiale ancor prima della presentazione ...

KTM rinnova completamente la gamma SX Con i model year 2019 : Da 10 anni KTM domina nei campionati di tutto il mondo; il marchio austriaco è infatti protagonista costante nelle competizioni a tutti i livelli e in tutti i continenti. Nella storia recente, i successi che hanno regalato le maggiori...

Su Play Chairs Store una marea di sConti su una vastissima gamma di prodotti per il gaming e gli amanti dei titoli racing : Se siete amanti dei titoli racing e siete alla ricerca della postazione giusta per giocare ai vostri titoli di corse preferiti, forse abbiamo la notizia che fa per voi!Infatti, sul sito di Play Chairs Store sono comparse delle pazzesche offerte su una vastissima gamma di prodotti che includono, appunto, poltrone dedicate al gaming, ma anche postazioni con volante e pedali per i racing game e interessantissimi bundle.Ad esempio la postazione ...

Emporio Armani amplia la propria gamma di smartwatch Connected ibridi : Emporio Armani allarga la sua gamma di smartwatch Connected con quattro nuovi modelli ibridi, disponibili in nero, rosso, blu e bianco: ecco caratteristiche e prezzi di vendita della nuova collezione Emporio Armani Connected Estate 2018 (ART 3022). L'articolo Emporio Armani amplia la propria gamma di smartwatch Connected ibridi proviene da TuttoAndroid.

Bimbinfiera - Citroen a kermesse romana Con gamma 'familiare' : Bimbinfiera è l'evento che porta alla scoperta del mondo a misura di bambino, con informazioni sull'alimentazione, educazione, svezzamento, allattamento, sicurezza in auto, benessere. Citroen è, per ...

La gamma smart home di Xiaomi è Controllabile anche da Google Assistant : Xiaomi annuncia la compatibilità dei propri prodotti smart home con Google Assistant. Sarà possibile controllare vocalmente l'accensione/spegnimento delle luci e molto altro. L'articolo La gamma smart home di Xiaomi è controllabile anche da Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 6 brilla su Geekbench e Lenovo punta sul top di gamma Con rapporto tra schermo e corpo del 95% : OnePlus 6 arriverà con Android Oreo 8.1 e il modello A6003 sarà dotato di 8 GB di RAM, ma molto probabilmente ci sarà una versione più economica con 6 GB. Il dispositivo ha ottenuto un punteggio di 2402 in single-core e di 8931 in multi-core. Il vicepresidente di Lenovo Chang Cheng ha pubblicato l'immagine del teaser di un imminente smartphone top di gamma dalle cornici ultra sottili, facendo intendere che avrà un rapporto tra schermo e corpo ...

LG G7 ThinQ ufficiale : un super top di gamma bello e potente - Con tanto di notch : Come largamente annunciato LG ha presentato oggi il suo primo top di gamma del 2018, LG G7 ThinQ, con una scheda tecnica di altissimo livello, tanta intelligenza artificiale e tanta attenzione al comparto audio. L'articolo LG G7 ThinQ ufficiale: un super top di gamma bello e potente, con tanto di notch proviene da TuttoAndroid.

ZenFone 5 - top di gamma dal prezzo Contenuto : Gli avatar ZeniMoji possono essere utilizzati nelle video chat o in live-streaming, così come nelle normali chat di testo per renderle più divertenti. Sono un'iniziativa interessante ma forse un po' ...

Casio introduce un’alternativa più eConomica alla gamma Pro Trek basata su Wear OS : La gamma di smartwatch di Casio si amplia con un nuovo dispositivo che include le caratteristiche della serie Pro Trek a un prezzo leggermente più basso. Si tratta del nuovo modello Casio Pro Trek WSD-F20A e sarà dotato di tutte le funzionalità tipiche del sistema Wear OS senza rinunciare alle caratteristiche outdoor della serie Pro Trek. L'articolo Casio introduce un’alternativa più economica alla gamma Pro Trek basata su Wear OS ...

Jabra lancia la gamma Engage - Con tecnologia di cancellazione del rumore : Jabra lancia la gamma Engage di cuffie professionali che fissano nuovi standard qualitativi. I microfoni con tecnologia di cancellazione del rumore, raggio d’azione e densità coperti tre volte in più rispetto alle tecnologie concorrenti, nuove funzionalità di sicurezza e ampliata area di mobilità: Jabra migliora il confronto telefonico tra gli specialisti delle imprese e i loro clienti Si tratta di cuffie wireless che mirano a stabilire nuovi ...

TIM rinnova tutte le offerte : ecco la gamma TIM Connect : TIM Connect Gold e TIM Connect Black sono le due nuove tariffe di TIM per Internet casalingo, la televisione in …

Vivi un estate a colori : estendi il tuo sistema di illuminazione intelligente Con la nuova gamma outdoor di Philips Hue : La conferenza sarà anche trasmessa in streaming live al seguente link Per maggiori informazioni: Philips Lighting Paola Baggi Tel: +39 02 91946.1 - Cell. +39 345 2880342 E-mail: paola.baggi@Philips.

Recensione Sony Xperia XZ2 Compact : piccolo e Concreto - un top di gamma dentro : Abbiamo provato Sony Xperia XZ2 Compact, un piccolo gioiellino con cuore da top di gamma. E' una proposta unica nel suo genere che strizza l'occhio a tutti coloro che cercano dimensioni compatte senza rinunciare alla qualità, eccolo nella nostra Recensione. L'articolo Recensione Sony Xperia XZ2 Compact: piccolo e concreto, un top di gamma dentro proviene da TuttoAndroid.