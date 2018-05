Come ridimensionare foto

chimerarevo

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Ci si ritrova spesso e volentieri a trovare le soluzioni più disparate per problemi molto semplici.o immagini per poterle allegare con facilità a una e-mail o conservarle in un hard disk senza che inficino troppo sulla memoria. Per evitare di seguire lunghi tutorial suusare i migliori programmi di grafica e perdere troppo tempo sarebbe necessario trovare qualcosa di semplice, veloce e facilmente accessibile. Cosa meglio di un sito web? Si tratta di Quick Thumbnail. Il sito in questione permetterà di risolvere tutto in pochissimi click. I passaggi nella maggior parte dei casi saranno solo 2, semplicissimi e velocissimi: Fare l’upload dell’immagine attraverso “Seleziona file” o inserire l’URL dell’immagine. Sono consentiti i formati PNG, GIF, JPEG e JPG e peso massimo di 2MB. Scegliere tra percentuale, dimensioni fisse o ...