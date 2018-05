Come migliorerà Rainbow Six Siege Para Bellum su PS4 Pro e Xbox One X

optimaitalia

: Come migliorerà #RainbowSixSiege Para Bellum su PS4 Pro e Xbox One X - OptiMagazine : Come migliorerà #RainbowSixSiege Para Bellum su PS4 Pro e Xbox One X - mtagnani : Con #Ancelotti il Napoli probabilmente (ma magari mi sbaglierò) non sarà più protagonista in campionato come quest'… - Adele87198167 : @Corvonero75 infatti ancora troppi credono al FT o altre parole per i politici. Ci sono idioti che credono Salvini… -

(Di mercoledì 23 maggio 2018)Sixha riservato grandi novità per i suoi giocatori. Insieme al lancio sui Test Server su PC di Operazione, Ubisoft ha annunciato le novità in arrivo con il nuovo update diSixconfermando così una serie di miglioramenti suOne X e PlayStation 4 Pro,si lege sul sito Ubisoft.miglioraSixsu PS4 Pro eOne XSul sito ufficiale del gioco infatti si legge che è stato “aumentato la risoluzione a 1728p suOne X e a 1440p su PlayStation 4 Pro, mantenendo il 50% del render scaling (prima)”. Inoltre è stato specificato l’impegno in corso “per aumentare dinamicamente il render scaling quando le prestazioni lo consentono. Così avremo una migliore qualità di render nelle scene meno complesse, mantenendo i 60 FPS in tutti i momenti e regolando dinamicamente il render scaling. Non sappiamo quando verrà implementato ...