Cobra Kai | 34 anni dopo Karate Kid la serie su YouTube è un gioiello

Se da teenager ti è piaciuto Karate Kid dovresti guardare Cobra Kai : Un personaggio del cinema anni Ottanta, catapultato in un mondo seriale contemporaneo, non può che trovarsi su un pianeta alieno, fatto di inutili paranoie, introspezioni non necessarie e drammi ...

Cobra Kai - la serie sequel di Karate Kid avrà una seconda stagione : I fan della saga di combattimento anni Ottanta hanno una doppia ragione per gioire. Non solo i film di Karate Kid sono stati riportati in auge dalla serie di YouTube Red intitolata Cobra Kai, ma quest’ultima avrà anche in futuro nuovi episodi. Il portale video di proprietà di Google, infatti, ha deciso di rinnovare la produzione per una seconda stagione, che sarà diffusa probabilmente durante il 2019. Com’è noto, la serie è ...

5 motivi per guardare Cobra Kai su YouTube Red : In questi giorni YouTube ha pubblicato su Red, la sua piattaforma di video on demand, tutti gli episodi di Cobra Kai, la serie tv che racconta la rivalità tra Daniel LaRusso e Johnny Lawrence 34 anni dopo quel momento fatidico in cui il primo ha tirato un calcio in faccia al secondo, vincendo il torneo. I primi due episodi sono gratuiti, gli altri costano 2,49 euro ciascuno. Senza dubbio a una prima occhiata Cobra Kai sembra la classica ...

Cobrai Kai - Daniel e Johnny ancora rivali nella webserie di Karate Kid : Gli anni passano e le cose cambiano, a volte fino a ribaltare la situazione. È quello che succede in Cobra Kai, la nuova serie che si ricongiunge ai fatti di Karate Kid e che debutterà il prossimo 2 maggio su Youtube Red con dieci episodi. Protagonisti, ancora una volta, Johnny Lawrence (William Zabka) e Daniel LoRusso (Ralph Macchio) ancora rivali, nonostante il passare del tempo. Dallo scontro finale del torneo All Valley Karate Tournament, ...

Cobra Kai serie tv sequel di Karate Kid con gli stessi personaggi! Ecco il trailer : L'ondata nostalgica continua a travolgere il mondo della serialità americana. Dopo Will & Grace, Roseanne i reboot di Lethal Weapon, il ritorno di Murphy Brown e di Magnum P.I. (forse) un altro pezzo d'infanzia di chi è cresciuto negli anni '80 sta per tornare. Il pezzo in questione è Karate Kid che dopo 34 anni torna con Cobra Kai una serie tv che sarà rilasciata da YouTube Red il prossimo 2 maggio. prosegui la letturaCobra Kai serie ...

Karate Kid - il primo trailer il Cobra Kai riapre i battenti : Sono passati 34 anni da quando con un incredibile calcio Daniel LaRusso vinse il suo primo torneo di Karate e riuscì a sconfisse il bullo della scuola e suo acerrimo avversario Johnny Lawrence: dopo Karate Kid arriva Cobra Kai con un nuovo trailer lungo. Cobra Kai, anticipazioni e curiosità La saga prodotta da You Tube Red dal titolo Cobra Kai riporta su un tatami due vecchi avversari, ossia Johnny Lawrence – William Zabka e Daniel ...