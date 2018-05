Clemente Russo accusa | ' Senza Giochi Olimpici la boxe muore Fuori i corrotti dal nostro

Boxe - Clemente Russo : “Voglio l’oro a Tokyo 2020! So che è difficile ma non intendo mollare” : Il percorso di Clemente Russo verso la quinta Olimpiade ha preso il via ed il peso delle 36 primavere si fa sentire. Tuttavia, determinato come non mai, il pugile italiano non vuol mollare conscio delle proprie potenzialità e desideroso di ottenere il massimo possibile. Due volte campione del mondo e due argenti a Cinque Cerchi, il campano è sicuro del fatto suo: “L’oro è un traguardo. E’ l’unica cosa che manca nel mio ...