CLAUDIO FAVA Chi è il figlio di Pippo? L' impegno in politica e nella scrittura Prima

CLAUDIO Fava/ Chi è il figlio di Pippo? Grande occasione per Dario Aita (Prima che la notte) : Claudio Fava, il figlio del noto giornalista Pippo Fava è interpretato da Dario Aita nel film in onda su Rai Uno per la regia di Daniele Vicari. (Prima che la notte)(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 20:47:00 GMT)