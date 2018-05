Clamoroso Serie B | playoff verso il rinvio | tutti i dettagli

Risultati - classifica e verdetti Serie B - il Parma è in Serie A : Clamoroso pareggio del Frosinone - ‘dramma’ Novara - è in Serie C [FOTO] : 1/59 Foto LaPresse - Tano Pecoraro 18 05 2018 La Spezia - (Italia) Sport ...

Risultati Serie B - 42^ giornata LIVE : Clamoroso vantaggio Foggia con Mazzeo : Risultati Serie B, 42^ giornata LIVE: il Frosinone può festeggiare la promozione – Si gioca la 42^ giornata ed ultimo turno valido per il campionato di Serie B, il Frosinone può festeggiare la promozione nella gara casalinga contro il Foggia mentre le squadre promosse ai playoff sono state già decise. Importanti partite anche per la zona retrocessione e per i playout, diverse squadre ancora coinvolte. Risultati Serie B, 42^ giornata ...

Serie B : due verdetti ed un Clamoroso esonero alla vigilia dei play off Video : Dopo i risultati della 41a giornata di Serie B, la classifica generale ha emesso i primi verdetti del campionato per la zona retrocessione. Infatti, la Pro Vercelli e la Ternana sono matematicamente in Serie C, mentre rimane disperata la situazione della V. Entella che con 41 punti in classifica è seriamente indiziata come terza squadra che retrocedera' nella Serie inferiore. Ternana e Pro Vercelli retrocesse, 6 squadre in lotta per evitare i ...

Clamoroso Serie C Girone B - ancora penalizzazioni : arriva il ribaltone - ecco come cambia la classifica : Clamoroso ribaltone nel campionato di Serie C Girone B, la Corte Federale d’Appello ha deciso di accogliere il ricorso della procura federale, due punti di penalizzazione al Santarcangelo per aver ottemperato in ritardo al pagamento dei contribuiti, farà il playout contro il Vicenza, salvo il Teramo. La 2a Sezione della Corte Federale D’Appello ha respinto i ricorsi del Gavorrano (Girone A di Serie C) e del Piacenza (Girone A di ...

Clamoroso Serie C : il campionato è finito - ma cambia la classifica Video : Ancora confusione in Serie C. Il campionato è finito, si attende l'inizio dei play off e dei play out, ma la classifica cambia. Perchè? Ancora una volta ci sono di mezzo situazioni extra-calcistiche. Si continua a parlare di classifica modificata non soltanto per i punti di penalizzazione, ma anche per quelli che vengono restituiti alle squadre dopo i ricorsi. In tutto, in questa stagione sono stati ben 74 i punti di penalizzazione in Serie C: ...

Serie B : Clamoroso deferimento - addio promozione? Video : Tanto tuonò che piovve. Così si potrebbe commentare il provvedimento emesso dal Procuratore Federale nei confronti del Bari, club che disputa il #campionato di Serie B. Negli ultimi mesi si erano rincorse le notizie circa la segnalazione effettuata dalla Covisoc su presunte irregolarita' amministrative del club pugliese. Solo qualche settimana fa, un comunicato della societa' aveva tranquillizzato la tifoseria barese che tali voci non avevano ...

Clamoroso in Serie B - ribaltone in arrivo in classifica : deferito il Bari per responsabilità oggettiva : Il Procuratore federale, su segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare il Bari in Serie B per alcune irregolarita’ amministrative. Il Procuratore ha deferito Cosmo Antonio Giancaspro, presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della societa’, e Giovanni Palasciano, socio partner della Ria Grant Thornton, soggetto responsabile del controllo ...

Serie C - Clamoroso : forte litigio col mister - titolare lascia la squadra? Video : La #Serie C non finisce mai di stupire. Quotidianamente giungono notizie [Video]che riguardano sia il campo che vicende extra-calcistiche come le penalizzazioni ufficializzate nei giorni scorsi. Stavolta, a farla da padrone, sarebbe un litigio consumatosi in una formazione del Girone C durante l'allenamento di ieri pomeriggio. A riportare la notizia è stato il sito Tuttoc.com, che ha parlato anche di una probabile esclusione del calciatore ...

Risultati Serie A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : Clamoroso scivolone del Milan col Benevento : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, diretta gol live score degli anticipi della 34^ giornata. Si giocano oggi Spal Roma, Sassuolo Fiorentina e Milan Benevento(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 22:36:00 GMT)

Serie A - 33^ giornata LIVE : raddoppio Roma - Clamoroso nuovo vantaggio dell’Udinese : 1/56 LaPresse ...

LIVE Juventus-Milan - Serie A in DIRETTA : 1-1 all'intervallo - Clamoroso pareggio di Bonucci! Gran gol dell'ex : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Juventus-Milan , match valido per la 30giornata della Serie A 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si ...

LIVE Juventus-Milan - Serie A in DIRETTA : 1-1 - Clamoroso pareggio di Bonucci! Gran gol dell’ex : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Milan, match valido per la 30^ giornata della Serie A 2018 di calcio. All’Allianz Stadium andrà in scena una partita stellare, una Grande classico del calcio italiano, un appuntamento davvero imperdibile per tutti i tifosi e gli appassionati. L’esito della super sfida, incontro di cartello di questo turno pasquale, risulterà determinante per l’intero campionato: i bianconeri ...

Serie B : Clamoroso commissariamento di un club Video : In Serie B, la clamorosa notizia del giorno è l'accoglimento della richiesta del pm Paolo Storari, da parte del gip di Milano Giulio Farnesi, di commissariare il Foggia Calcio. Come è noto, l'#inchiesta condotta dalla dda aveva portato all'arresto del patron del club rossonero Fedele Sannella per riciclaggio. La posizione del patron Sannella era stata trasferita, nei mesi scorsi, per competenza alla procura di Foggia. Nominato un amministratore ...