Cina | Pechino potrebbe abbandonare del tutto la politica del figlio unico entro la fine

Dazi Usa-Cina : Pechino taglia quelli sull'auto dal 25% al 15% : Dopo mesi di minacce e mentre in mezzo mondo montavano i timori per una possibile guerra dei Dazi fra le due principali potenze economiche del pianeta, a metà maggio è iniziata una fase di ...

Pechino annuncia : Cina e Usa rinunciano a guerra commerciale : Pechino, 20 mag. , askanews, Cina e Stati Uniti hanno deciso di rinunciare a ogni guerra commerciale e all'aumento dei rispettivi diritti doganali. Lo hanno annunciato gli organi di informazione ...

Gap stampa sulla t-shirt una Cina 'sbagliata' : costretta a scusarsi con Pechino : Gap si è dovuta scusare con la Cina per una maglietta che voleva invece rendere omaggio al più grande Stato del mondo. sulla t-shirt infatti era stampata una mappa del territorio cinese sbagliata, ovvero incompleta. La maglia in questione è stata prodotta per essere messa in vendita sul mercato statunitense e ...

Pechino e Manila prossimi all'accordo : presto 500mila lavoratori filippini in Cina : In anni precedenti, i loro stipendi hanno salvato le Filippine dalla crisi finanziaria e tutt'ora costituiscono una delle maggiori fonti di entrate per l'economia nazionale. La Banca centrale di ...

Usa-Cina - fallisce vertice di Pechino. Le due delegazioni : «risultati deludenti» : Si è chiuso con un risultato deludente , da ambo le parti, il Comprehensive dialogue Usa-China che ha visto a Pechino confrontarsi due squadre di negoziatori di altissimo livello costrette a prendere ...

Cina e Usa dialogano sui dazi - a Pechino - . Ma le posizioni sono distanti : Sentimenti contrastanti emergono anche da parte della delegazione Usa, composta sia da 'falchi' in economia, come Navarro, che da funzionari su posizioni meno oltranziste, come lo stesso Mnuchin, che ...

Cina - delegazione USA è arrivata a Pechino per negoziare condizioni commerciali "eque" - : Una delegazione Usa è arrivata oggi a Pechino per concordare condizioni commerciali eque con la Cina. Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, aggiungendo di volee presto ...

Dazi e guerra commerciale Cina-Usa - Pechino ricorre al Wto : Xi Jinping ha presentato una formale denuncia all'Organizzazione mondiale del commercio per le nuove tasse americane sull'importazione di acciaio e alluminio -

Cina - fonti : Pechino ha smesso di acquistare Treasuries. E medita svalutazione yuan in guerra commerciale : La Cina ha smesso di acquistare Treasuries Usa? Così sembrerebbe, stando ai rumor diffusi da SGH Macro Advisors, società di consulenza tra le favorite del mondo degli hedge fund macro.

Sanzion e dazi Usa - asse Cina-Russia contro Trump? Mosca scarica dollaro - Pechino valuta due armi finanziarie : asset finanziari sempre più ostaggio di geopolitica e commercio e, allo stesso tempo, sempre più strumenti di guerra, armi da sfoderare per sferrare attacchi contro il nemico di turno. La correlazione ...

Svolta Usa-Cina : Pechino annuncia tagli sui dazi auto importate : "Dobbiamo evitare di cercare il predominio ad ogni costo e [...] respingere la politica di potere' mentre le nazioni dovrebbero "impegnarsi per l'apertura, la connettività e i benefici reciproci, ...

Dazi - l'arma totale è in mano alla Cina : Pechino è il maggior finanziatore degli Usa di Trump : Rispetto a fine 2013, la quantità di titoli Usa in mano a Pechino si è ridotta dell'11 per cento, man mano che il governo cinese si preoccupava di rafforzare lo yuan e ribilanciare l'economia ...

Trump raddoppia i dazi alla Cina : colpirà cento miliardi di import. Pechino reagirà «con forza» : Donald Trump rilancia, anzi raddoppia sui dazi contro la Cina. Il presidente americano ha emanato ieri sera un ordine che istruisce l'Ufficio del Rappresentante Commerciale della Casa Bianca di preparare sanzioni su ben cento miliardi di dollari di importazioni cinesi identificando l'elenco dei prodotti necessari alla nuova offensiva...