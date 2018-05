Ciclismo | Giro del Belgio 2018 | André Greipel conquista la prima tappa davanti al nostro

Giro d’Italia 2018 - perché è stato penalizzato Fabio Aru? Come funziona il VAR nel Ciclismo : le regole della moviola in strada : Per la prima volta nella storia il VAR ha rivoluzionato una classifica di tappa al Giro d’Italia. La “moviola in strada”, che ha fatto il proprio debutto nelle gare di ciclismo proprio quest’anno con la Milano-Sanremo, viene utilizzata Come supporto dalla giuria che si aiuta con questo strumento per ravvisare eventuali infrazioni al regolamento. Oggi, in occasione della cronometro individuale Trento-Rovereto, sono stati ...

Ciclismo - Giro d'Italia : nella crono vinta da Dennis debutta il Var : Aru penalizzato di 20'' : Giro riaperto o sempre più chiuso? Dipende dall'angolazione. Trentaquattro km contro il tempo, roba da specialisti come Tom Dumoulin: l'olandese risponde e cuce parte del margine che lo separa da ...

Giro d’Italia 2018 - lo Stadio dello Zoncolan : 100mila tifosi caldissimi. Tra T-Rex - fumogeni - banane - orsi rosa : l’amore per il Ciclismo : La quattordicesima tappa del Giro d’Italia ci ha portato in 186 km da San Vito al Tagliamento al Monte Zoncolan, ma è soprattutto negli ultimi chilometri che la grande arena del popolo a due ruote si è concentrata febbricitante. Sul “Kaiser” della Carnia, con pendenze medie del 12% e picchi che raggiungono il 22%, si è condensata tutta la magia del ciclismo. Per gli atleti si trattava di una tappa a denti stretti, di pedalate capaci di mettere ...

Ciclismo femminile - Giro di California 2018 : Arlenis Sierra vince l’ultima tappa a Sacramento! Corsa a Katie Hall : La cubana Arlenis Sierra ha vinto in volata l’ultima tappa del Giro di California femminile 2018, breve Corsa a tappe di livello World Tour inserita nel calendario internazionale. Con soli 70 chilometri da percorrere e nessuna difficoltà altimetrica, la Corsa si è risolta con una volata di gruppo compatto in cui l’atleta dell’Astana Women’s Team si è fatta valere conquistando il primo successo World Tour dell’ancor ...

Ciclismo : pugni in gara al Giro di Norvegia - Lars Boom cacciato (video) Video : In questi giorni tutti i riflettori sono puntati sull'edizione 101 del Giro d'Italia [Video]. Per gli amanti del Ciclismo oggi è tutt'ora in corsa una delle tappe più spettacolari e coinvolgenti di tutto il Giro, con la mitica e infernale salita dello Zoncolan. Una salita infernale con il 12% di pendenza media, fino ad arrivare a punte del 22% ed un tratto centrale costantemente al 17%. Ma la corsa in rosa non è l'unica gara a tappe che si sta ...

Giro di Norvegia – Il Ciclismo si trasforma in boxe : clamoroso gesto di Lars Boom nella 2ª tappa [VIDEO] : Lars Boom dà di matto nella seconda tappa del Giro d’Italia: sferrato un pugno ad un rivale Davvero incredibile quanto accaduto ieri al Giro di Norvegia. Durante la seconda tappa della corsa, l’olandese Lars Boom è stato autore di un gesto folle: probabilmente dopo qualche precedente screzio con Preben Van Hecke, il corridore della LottoNL-Jumbo ha sferrato un pugno al suo rivale della Sport Vlaanderen. Un gesto che è stato ...

Ciclismo – Giro di California - Sagan impressionato da Gaviria : “impossibile superarlo” : Peter Sagan, campione del mondo in carica, impressionato dalla straordinaria prestazione realizzata da Fernando Gaviria nella quinta tappa del Giro di California La quinta tappa del Giro di California è stata vinta da Fernando Gaviria, giovane corridore della Quick Step Floors. Il colombiano ha battuto Caleb Ewan della Mitchleton Scott e ancora una volta Peter Sagan della Bora Hansgrohe. AFP PHOTO / JEFF PACHOUD LaPresse Il Campione del Mondo in ...

Ciclismo femminile - Giro di California 2018 : Kendall Ryan vince allo sprint la prima tappa - battute Emma White e Annette Edmondson : La statunitense Kendall Ryan conquista la prima tappa del Giro di California femminile, 124 km con partenza e arrivo a Elk Grove. La portacolori del Team TIBCO -SVB si è imposta allo sprint battendo la connazionale Emma White (Rally Cycling) e l’australiana Annette Edmondson (Wiggle High5). Tanti attacchi fin dalla partenza, ma il gruppo mantiene alta l’andatura e non concede spazio. Dopo 60 km riescono a prendere il largo due atlete: Lisa ...

Ciclismo – Lorenzo Rota si ritira dal Giro di Norvegia : ecco cosa è successo al giovane azzurro : Lorenzo Rota, giovane ciclista della Bardiani CSF, si è ritirato dal Giro di Norvegia. ecco cosa è successo al ciclista italiano Giro di Norvegia molto sfortunato per Lorenzo Rota. Il corridore della Bardiani CSF ieri è rimasto coinvolto in una brutta caduta a poche centinaia di metri dal traguardo della prima tappa a Horten, con il gruppo lanciato a tutta velocità per lo sprint finale. Gli accertamenti clinici a cui è stato sottoposto in ...

Ciclismo - Giro della California : terza tappa a Skujins - Bernal sempre leader : ... Hagens Berman Axeon, e di 8' il gruppo dei migliori, regolato in volata dall'australiano Caleb Ewan , Mitchelton-Scott, sullo slovacco e campione del mondo Peter Sagan , Bora-Hansgrohe, e sul ...

Ciclismo – Giro di California : Durasek e Ravasi dell’UAE Team Emirates soddisfatti della loro impresa nella seconda tappa : Kristijan Durasek e Edward Ravasi dell’UAE Team Emirates analizzano la prestazione realizzata nella seconda tappa del Giro di California La seconda tappa del Giro di California ha impegnato i corridori per 157 chilometri, dalla spiaggia di Ventura fino ai 1.059m di altitudine di Gibraltar Road, un’ascesa di 12 chilometri all’ 8% di media. Buona la prova della UAE Team Emirates che ha piazzato Durasek e Ravasi nei primi dieci alle spalle ...

Ciclismo - Giro : da Penne a Gualdo Tadino - la tappa più lunga. Chaves staccato : La decima tappa porta il gruppo da Penne a Gualdo Tadino. Con i suoi 244 chilometri, è la più lunga della 101 a edizione. Ritrovo di partenza sulla circonvallazione A. Moro SS 81 alle 9.30, il via ...

Ciclismo : la Bardiani CSF ufficializza la squadra per il Giro di Norvegia : La Bardiani CSF svela la squadra che disputerà il Giro di Norvegia, corsa a tappe, in programma dal 16 al 20 maggio In contemporanea con la seconda settimana del Giro d’Italia la Bardiani CSF correrà, dal 16 al 20 maggio, il Giro di Norvegia (UCI 2.HC). Le cinque frazioni, tutte in linea, sono caratterizzate da percorsi misti e nervosi, senza eccessive altimetrie (ad eccezione dell’ultima tappa, con un GPM di 1a categoria nel finale) adatti a ...

Ciclismo - Giro della California : Bernal vince la seconda tappa ed è il nuovo leader : LOS ANGELES , California, USA, - Il colombiano Egan Bernal ha vinto la seconda tappa ed è il nuovo leader del Giro della California . Il rappresentante del Team Sky con un attacco sull'ultima salita ...