Ci hanno preso per il curriculum

Governo - Boldrini : “Nel contratto dimenticate le donne. Progressisti che hanno votato M5s hanno preso cantonata” : “Sto studiando il contratto di Governo, non ci si può credere: non c’è nulla sull’occupazione e sull’imprenditoria femminile”. Lo ha detto l’ex presidente della Camera Laura Boldrini, partecipando al presidio in difesa della Casa internazionale delle donne di Roma. “Non c’è nulla per prevenire la violenza sulle donne. C’è solo un piccolo riferimento a un fondo a sostegno per le vittime, ma ...

Chris e Liam Hemsworth : i fan stanno impazzendo per questa foto che dimostra dove hanno preso i loro incredibili geni : Montagne di muscoli The post Chris e Liam Hemsworth: i fan stanno impazzendo per questa foto che dimostra dove hanno preso i loro incredibili geni appeared first on News Mtv Italia.

Fabrizio Corona mi hanno preso davanti a mio figlio : Fabrizio Corona è uscito dal carcere qualche tempo fa e al settimanale “Chi” racconta: “La mia è l’unica versione, quella vera. È stata solo una guerra. Sono venuti a prendermi… sotto gli occhi di mio figlio. L’ho guardato e gli ho detto: “Papà ce la farà”. Ho incrociato lo sguardo di mia madre e per la prima volta ho provato dolore”. “Io come singolo individuo contro un macigno più grande e forte di me che non voglio identificare ...

“Sesso con due ragazze”. GF - perché le telecamere non hanno ripreso niente? La verità lascia di stucco : Il Grande Fratello 15 è nato sotto una cattiva stella: omofobia, bullismo, persone inquadrate mentre vanno al gabinetto, ne stanno succedendo davvero di tutti i colori e il pubblico è un po’ stanco di tutto questo. Però la trasmissione è seguitissima e Barbara D’Urso ne è felice. Gli ascolti fanno la forza di una trasmissione, si sa. Però, ora che tutti gli sponsor stanno stracciando i contratti stipulati con il reality, la situazione si fa ...

Velisti dispersi - Giovanni Soldini : cercateli ancora. hanno preso la zattera : Intervista al campione di traversate: "Non sono andati a fondo. Non sarà facile recuperarli, ma possono resistere per settimane"

Elliott - chi sono gli attivisti che hanno preso il controllo di Tim : Elliott ha battuto Vivendi nel voto per il consiglio di Telecom Italia con uno scarto di 2,6 punti percentuali dei votanti all'assemblea, l'equivalente dell'1,8% del capitale ordinario del gruppo ...

Fidanzati sbagliano curva e finiscono in ospedale : "Ci hanno insultato e preso a pugni" : L’incubo di ogni tifoso, sbagliare curva e finire nel settore della squadra rivale, è diventato realtà per due Fidanzati, 24 anni lei e 28 lui, che domenica sono stati picchiati allo stadio Dall'Ara durante Bologna-Milan...

Pd : Faraone - estinzione? da ieri dem hanno ripreso vigore : Roma, 30 apr. (AdnKronos) – “ieri Matteo Renzi ha indicato senza ambiguità una via al Pd e al Paese con tre grandi sì: sì al rispetto della volontà degli elettori, sì a rivendicare le tante cose buone fatte al governo e sì ad una fase costituente. Da ieri il Pd ha ripreso vigore, altro che estinzione”. Lo scrive Davide Faraone del Pd su twitter. L'articolo Pd: Faraone, estinzione? da ieri dem hanno ripreso vigore sembra essere ...

Prodi : "Mi hanno portato via tutto - hanno preso la nostra vita" : Lui non era a casa e neanche sua moglie. Romano Prodi e sua moglie Flavia con una delegazione della diocesi di Bologna erano in Vaticano per l'udienza generale del Papa in piazza San Pietro. "Ci hanno portato via i ricordi di una vita - racconta l'ex presidente del Consiglio ai microfoni dell'emittente Trc tv - di mia moglie e miei, dalla spilla della sua cresima regalata dalla nonna, a tutte le medaglie, persino 38 lauree ad honorem, i ricordi ...

“Non un bacio qualsiasi…”. Grande Fratello - una passione focosa. Le telecamere hanno ripreso tutto - anche il momento in cui i due piccioncini sono stati sorpresi dagli altri inquilini. Ma non tutto è come sembra… : Il bacio tra i due concorrenti è stato documentato dalle telecamere del Grande Fratello 2018. Gli autori hanno fotodocumentato e seguito con il video praticamente tutto. I due si baciano prima in un angolo, poi quando vengono sorpresi dagli altri inquilini se la ridono e decidono di spostarsi sul letto. sono sempre loro i protagonisti della passione nella Casa. anche se Lucia Orlando si era detta inizialmente pentita di aver dato il primo ...

Salvini : hanno ripreso a insultarsi a vicenda - io sono a disposizione : Sbaglia Berlusconi quando pensa di riportare al governo il Pd. Mi dispiace che ci sia qualcuno che gioca a distruggere, anche nel centrodestra. Aspettiamo la riflessione del presidente -